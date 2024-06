Manuel Adorni: “Néstor Kirchner estaría orgulloso de Milei”

Escuchar

“Néstor Kirchner estaría orgulloso de Milei”, aseguró este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Lo dijo en el marco del anuncio de superávit financiero y primario por “cinco meses consecutivos”, aún “sin haberse aprobado el paquete fiscal” en el Congreso.

“Quiero descartar el superávit financiero, el cual llegó a $1.183.571 en mayo. Esto significa un mes más donde los recursos superan a los gastos. En lo que va del año acumulamos un superávit primario superior al 1% del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI”, comenzó el portavoz de Javier Milei.

En ese sentido, indicó que “es la primera vez desde 2008 que la Argentina logra superávit financiero durante cinco meses consecutivos, aún sin haberse aprobado el paquete fiscal”. Tras ello, pronunció una frase del expresidente Néstor Kirchner, que gobernó el país desde 2003 a 2007. “Ya lo decía Néstor, ‘el equilibrio fiscal debe cuidarse, eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto; el equilibrio de las cuentas públicas nacional y provincial es fundamental’. Textual de nuestro expresidente”, expresó Adorni.

Y agregó: “21 años después, seguramente Néstor estaría orgulloso de Miei y del programa económico liderado por [el ministro de Economía, Luis] Caputo y su equipo de notables economistas”.

Las declaraciones del portavoz se dieron luego de que el superávit financiero y primario fuera adelantado el martes por la tarde por el titular de la cartera económica a través de sus redes sociales. “Durante mayo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2,332.205 millones y un superávit financiero de $1.183.571 millones. En los primeros 5 meses, el SPN acumula un superávit primario superior al 1% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB”, explicó sobre el exceso de ingresos por sobre gastos.

Más adelante, en relación al recorte del gasto primario, el también ministro durante la gestión de Mauricio Macri detalló: “En los primeros cinco meses del año el gasto primario acumula una reducción de 31% en términos reales. Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (-83% i.a.), Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (-75% i.a.) y Resto de Gasto Corriente (-47% i.a.), que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas. Estos tres rubros por sí solos explicaron un tercio de la reducción real de las erogaciones primarias en el período”.

El Gobierno eliminó la obligación de registrar exportaciones de productos regionales

En otro tramo de la conferencia, Adorni confirmó la decisión del Gobierno de dejar de registrar exportaciones de productos regionales. “A partir de hoy se va a reducir a la mitad la cantidad de productos que deben presentar declaración jurada para exportar: lentejas, porotos, maní, arroz, garbanzos, maíz y salvado de trigo no van a sufrir el peso de esta traba burocrática que la política imponía injustamente a sus productores”, aseguró.

“Las Pymes dedican 900 horas al año a procesar y compensar impuestos. Milei vino a ponerle fin a esta triste realidad, puso fin a más de 75 regulaciones. Queremos un Estado más eficiente y que los productores sean cada vez más libres, que decidan qué hacer con su riqueza”, agregó.

Tal como publicó LA NACION, la medida se tomó con el objetivo de flexibilizar plazos para exportar, disminuir costos operativos y de gestión, y evitar sanciones ante posibles incumplimientos. En este marco, el Gobierno apunta a simplificar la normativa, desburocratizar el sector, favorecer una competencia leal y aumentar las exportaciones. También a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y generar menores costos administrativos para el sector privado, según pudo saber este medio.

Detenidos tras la marcha contra la Ley Bases

Al ser consultado sobre si hay “presos políticos” por protestar contra el debate de la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso, Adorni sentenció: “El preso político es aquel que se encarcela sin razón y por ideología política. En la Argentina no existe eso”.

Tras ello, sostuvo: “Nosotros dejamos que la Justicia avance, si tenía que liberar o dar la orden de recapturar, o si por determinadas cuestiones decide meter presa a otra persona involucrada en los actos vandálicos, lo hará. El preso político en la Argentina quedó como parte de la historia. Ver cómo arrojan piedras y prenden fuego un auto amerita que la Justicia efectivamente actúe”.

“Lo que pasó en la calle fueron actos de delincuencia y ataques a la democracia. Cuando uno ve la violencia que se generó, entendemos que los involucrados deben estar presos. No estoy al tanto de todas las situaciones y terroristas que no están detenidos, pero apelamos a que los detengan. Es indefendible lo que pasó”, dijo.

En relación al debate del proyecto en Diputados, Adorni apuntó a que finalmente se apruebe, tras modificaciones en el Senado. “Es un debate que se dará en los términos del poder legislativo, no debería tener ninguna cosa más allá de los estrictamente legislativo. Se peleará para que esa ley finalmente se apruebe. Vamos a intentar siempre ejecutar las reformas que tenemos pensadas, lucharemos por eso y lo que no se pueda en este caso incorporar a la ley, se hará en otras oportunidades”, adelantó.

“Tenemos plena confianza de que la ley va a ser un gran cambio para la Argentina, es dar vuelta la página. Va a ser un hito que va a dar vuelta a la Argentina. Nosotros somos respetuosos del debate legislativo, esperemos que la semana que viene sea con la total honestidad por parte de cada uno de los miembros de la Cámara de Diputados”, pidió.

Una de las privatizaciones que el Gobierno acordó quitar del proyecto fue Aerolíneas Argentinas, en medio de las negociaciones para conseguir los votos en la Cámara alta. Con respecto a los recortes que está llevando adelante la empresa, Adorni destacó: “El camino es que Aerolíneas, mientras siga estando en manos del Estado, pierda menos dinero. Eso va a ocurrir con todas las empresas que no se privaticen. La privatización no es para exterminar las empresas, es para salvarlas. Hay muchas que solo pueden seguir con el aporte de capitales privados y otras que no están en condiciones”.

Empleo y consumo

El portavoz del gobierno libertario respondió también sobre la caída en la venta de autos. “Entendemos que es parte de la coyuntura”, justificó en el marco de una fuerte recesión tras una política de ajuste fiscal. “Ese freno tiene una fecha de vencimiento. A partir del mes que viene la situación se va a normalizar. Es parte de una coyuntura que hay que atravesar”, dijo.

Además, sobre la pérdida de empleo indicó: “No puedo extenderme demasiado. El temor a perder el trabajo es genuino en cualquier instancia y entendemos que en una etapa recesiva como la que hemos vivido, en donde ante la innumerable cantidad de correcciones que se hicieron la actividad iba a verse resentida, se ven resentidos los empleos”.

“Ese punto dramático quedó atrás y eso se está comenzando a revertir. Estamos conscientes de lo que pasa en la Argentina y de las preocupaciones, y entendemos el tiempo que estamos pasando”, adelantó.

La agenda del Presidente

Al principio de la conferencia, Adorni brindó el cronograma que seguirá Milei en los próximos días (en hora argentina):

Jueves 20 de junio: a las 9, viajará a Rosario para celebrar el Día de la Bandera. A las 19 partirá a Madrid.

Viernes 21: a las 9 llegará a España y a las 14 se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Luego, a las 17, va a recibir en el Casino de Madrid el Premio Juan de Mariana 2024 y disertará durante 30 minutos.

Sábado 22: tomará un vuelo a Hamburgo, Alemania. A las 10 recibirá el premio de la Sociedad Hayek y allí disertará durante 40 minutos.

Domingo 23: en Berlín, será recibido por el canciller alemán, Olaf Scholz.

Lunes 24: Milei viajará a Praga para reunirse con empresarios y también mantendrá un encuentro con el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala.

Martes 25: el Presidente regresará a la Argentina.

