Fuente: Archivo

El excontador de los Kirchner apuntó contra La Cámpora

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019

El excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares dijo ayer que dos importantes dirigentes de La Cámpora intentaron frenar su presentación como arrepentido dentro del expediente conocido como los cuadernos de las coimas.

Manzanares sostuvo durante una entrevista con el programa La cornisa que Máximo Kirchner envió a los diputados Eduardo "Wado" De Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque para tratar de contenerlo y evitar así que delatara supuestos delitos de la familia Kirchner ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.

"Tuve visitas de varios diputados de la Nación y en algunos casos venían con algún tipo de mensaje de saludos o de parte de la familia Kirchner", relató el contador durante la entrevista.

"Me parece que era una situación diciendo 'estamos con vos'. Diciendo 'no generes ninguna situación de arrepentimiento que nos pueda perjudicar'. No era explícito, pero era una forma indirecta, a través de marcar una presencia contenedora", continuó Manzanares.

Cuando le preguntaron si lo tomaba como un apriete, el imputado colaborador explicó: "Conmigo estuvo Wado de Pedro, estuvo Larroque. Después algunos otros que yo no los conocía con anterioridad. Me preguntaban cómo estaba, cómo estaba mi familia, mi situación judicial. Como diciendo 'no te abandonamos', aunque yo siento que sí me abandonaron".

Contra Cristina

Manzanares volvió a atacar a la expresidenta Cristina Kirchner. "Su mundo termina en la frontera de su propio cuerpo. Más allá de ella, no existe más nada", dijo. También afirmó que siempre estuvo al tanto de todo. "Creo que una gran cantidad de situaciones sí las conocía y otras se las informó Muñoz después del fallecimiento de Kirchner".

El contador arrepentido describió lo que calificó como un hecho concreto de lavado de dinero: la construcción y refacción del hotel boutique Los Sauces, que el matrimonio Kirchner nunca llegó a pagar en realidad. También involucró a Osvaldo Sanfelice, a quien definió como "una persona que urdió, que tramó, que organizó, que generó negocios, hizo negocios para" Néstor Kirchner.