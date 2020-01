Marcelo D'Alessio envió varios mensajes en su reaparición

Marcelo D'Alessio Fuente: Archivo

Dijo que si él habla, "se caen las cuatro causas emblemáticas"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2020

Marcelo D'Alessio, el falso abogado detenido en Ezeiza y acusado de ser parte de una red de espionaje ilegal, decidió ayer romper el silencio para decir que si habla, "se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la expresidenta".

En una entrevista con Radio 10 D'Alessio se refirió al fiscal Carlos Stornelli, quien está incluido con él en la misma causa que lleva el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Además, habló sobre su vínculo con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich e incluso mencionó al expresidente Mauricio Macri.

En relación con Stornelli, dijo: "No lo conozco, lo vi cuatro veces y la verdad es que no me gustó, pero es una apreciación muy personal". Sostuvo que lo conoció "por pedido de (el periodista) Daniel Santoro, para que vaya a hacer una suerte de testimonial sobre su libro, sobre la parte que había salido de una entrevista del libro que se llamaba El mecanismo", y agregó: "No hice todo lo que me pedía".

Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que denunció a D'Alessio y afirmó haber sido extorsionado por él, fue uno de los nombres que aparecieron en la conversación con Radio 10. "Acá lo importante es que me arrepentí de haberle pedido durante dos días dinero en nombre de la AFI, o de estos dos personajes de la AFI, al señor Etchebest y me arrepentí de haberle conseguido a Stornelli un dato vinculado a Castañón", dijo D'Alessio. Castañón es el exmarido de la esposa del fiscal.