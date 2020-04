En el marco de la cuarentena por coronavirus, el periodista se refirió a la apertura del Congreso Nacional Fuente: Archivo

Mientras algunos legisladores de la oposición reclaman la apertura del Congreso de la Nación y critican la forma de gobernar exclusivamente por decreto , Marcelo Longobardi se refirió a la posibilidad de que ambas cámaras legislativas comiencen a sesionar en los próximos días, después de permanecer cerradas por más de un mes como resultado del aislamiento preventivo y obligatorio para luchar contra el coronavirus.

"¿Van a sesionar para qué, para aprobar un impuestazo?", se preguntó hoy el conductor del programa Cada mañana por radio Mitre, y respondió: "Para eso no sé si vale la pena que sesionen porque van a complicar las cosas más de lo que están" .

"La señora de Kirchner le ha pedido a la Corte Suprema que le ratifique el hecho de que es válido que el Congreso sesione de manera virtual. Pero la Corte se expide sobre casos específicos, no sobre ideas; no hay fallos de la Corte en el plano teórico. Dicen que Sergio Massa quiere que sesionen a la distancia. ¿Qué se yo?", se ofuscó Longobardi, y completó: "Dan demasiadas vueltas para un país que no está para esta pérdida de tiempo y que tiene más problemas que los Pérez-García".

"Los argentinos en general nos terminamos adaptando a cualquier circunstancia, y con rapidez: a la pandemia, a la cuarentena, a que te bajen los salarios, a la inflación, a que te manden a tu casa... Y la política es como que tiene unos problemas increíbles para adaptarse a la realidad. Ya vamos un mes y medio con esto", finalizó.