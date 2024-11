Marcelo Longobardi apuntó contra Adorni por el número de empleados en su secretaría

El periodista Marcelo Longobardi apuntó nuevamente contra el Gobierno por sus ataques al periodismo y cuestionó los datos del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que indicaron que la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo del vocero oficial Manuel Adorni, tiene una dotación de personal de 208 agentes. “Me parece compresible... Es más, me parece poco para un Gobierno que está tan obsesionado con la persecución a los periodistas independientes”, ironizó.

Durante el editorial que realiza diariamente en su programa en Radio Rivadavia, se explayó sobre los datos que presentó este miércoles Francos en el Senado y remarcó: “Están obsesionados con seguirlos, con mirar las grabaciones, con informar al Presidente; ‘mirá lo que dijo Mengano o lo que escribió Zutano’”.

“Se quedaron cortos, efectivamente, porque me parece que para un gobierno que tiene una obsesión tan estrafalaria por lo que ocurre en la prensa independiente y en ámbito digital, yo creo que tendría que tener el doble o el triple [de empleados]”, añadió y sugirió: “Es más, debería ser una empresa pública para controlar lo que ocurre en los medios”.

De esta forma, el conductor hizo referencia a los datos que indican que dentro de la estructura que tiene Adorni, el personal con cargo jerárquico está integrado por un subsecretario, 20 directores y 12 coordinadores, que habitualmente tienen, a su vez, un equipo de colaboradores. Asimismo la Secretaría de Comunicación y Medios cuenta con una nómina de colaboradores que incluyen nueve diseñadores de comunicación y contenido institucional, seis camarógrafos, diez redactores, cuatro fotógrafos, 33 asesores, tres responsables de planificación, 16 consultores, seis asistentes administrativos, cuatro referentes de comunicación y contenido institucional, once analistas técnicos y hasta un asesor en sociología.

Los cruces con el Gobierno

Esta no fue la primera vez que Longobardi critica a algún funcionario del gobierno de Javier Milei; de hecho mantiene una disputa de larga data con el Presidente.

El conflicto entre ambos inició en julio de 2023, cuando el libertario lo calificó de “pifiador” de forma indirecta. El líder de La Libertad Avanza (LLA) había reposteado un mensaje de X que indicaba: “No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta”. En ese caso, la publicación reproducía el video de una entrevista a Longobardi realizada por el periodista Jaime Bayly, en donde daba como reelecto a Joe Biden. Algo que, tras la renuncia a la candidatura del presidente de Estados Unidos, no fue posible.

Tras esto, compartió otro tuit de un usuario que recordaba una entrevista que había dado Longobardi en el programa de LN+ Odisea Argentina, con Carlos Pagni, el día siguiente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, cuando analizó el triunfo parcial de Sergio Massa y dijo que podía llegar a ganar el balotaje. “El chanta de Longobardi el día después de la primera vuelta creía que la victoria de Massa era irreversible. Al final ganó Milei por paliza, se eliminó la pauta oficial y Longo no para de llorar y tirar m... todos los días”, decía el posteo.

“Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial... Ni que hablar esos ‘periodistas’ que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres”, agregó.

Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial...

Ni que hablar esos "periodistas" que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres. https://t.co/Y7HhZU7jPv — Javier Milei (@JMilei) July 23, 2024

Tras estos posteos del jefe de Estado, Longobardi decidió defenderse en un vídeo que transmitió en vivo por su canal de YouTube. “El Presidente me llamó dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta. Tanto en posteos como en reposteos que ha hecho”, comenzó el periodista y siguió: “Lo de idiota, se lo tomo; lo de chanta, ponele; lo de dinosaurio, ya me parece que no va, tengo la cabeza bastante abierta para mi edad y no estoy preso de ninguna ideología; y lo de ensobrado amerita una denuncia a Milei, que no sé si haré porque no sé si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de ensobrado; es una cosa exasperante”.

Por otro lado, el conductor criticó a sus colegas que se muestran cercanos al Presidente: “Milei debería mirar más cerca de él, a ese séquito de periodistas que lo rodean para ver quién está más o menos ensobrado en la Argentina”. A partir de ese momento se inició el ida y vuelta en redes entre ambos.

LA NACION