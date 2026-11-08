Marcelo Longobardi contó que se sintió amenazado en una reunión con Sergio Berni durante el gobierno de Cristina

El periodista Marcelo Longobardi habló en el programa de Juana Viale sobre las amenazas que recibió a lo largo de su carrera y contó una insólita anécdota de una reunión con el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, durante la presidencia de Cristina Kirchner. El conductor dijo que sufrió “aprietes” y que le mostraron una filmación en la que lo habían seguido durante todo el día.

“Me citó Berni en su oficina en la calle Paseo Colón. Era un despacho gigantesco y me sentó en un sillón. Estaba yo, Berni y en el medio un perro amenazante. Yo ahí, inmóvil, era un perro terrible… Yo pensaba que si le decía ‘ataque’, el perro me iba a agarrar", recordó e hizo un gesto de mordida en el cuello.

El periodista relató cómo Berni le mostró una pantalla en la que que se podía ver cómo un vehículo lo siguió por la Ciudad: “Te da mucha impresión verte filmado por el poder o por alguien. Él me dice ‘acá saliste de radio Mitre y había en la puerta una camioneta roja’. Marcándome desde donde me filmaban. Yo, por supuesto que no la vi. De ahí me fui a tomar un café con una persona al hotel Hyatt y la camioneta roja me sigue por avenida Alvear”.

Y detalló: “Después me fui a comprar café a Nespresso, en las calles Quintana y Montevideo, y estaba la camioneta en la puerta. Y después me siguió la camioneta por todo Figueroa Alcorta hasta lo de [Jorge] Fontevecchia”.

En ese entonces, Berni era funcionario del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. “En un momento, me veo a mí mismo dejando el auto a la vuelta de lo de Jorge y luego la historia conocida. Un par de tipos que me terminaron atacando con fierros, que venían rodeando esa calle. Los tipos venían de todos los lados. Berni me muestra y me dice ‘esto fue lo que pasó’”, contó.

El ataque al que hizo alusión ocurrió en octubre de 2014, cuando fue asaltado y golpeado en Barrio Parque por un grupo de supuestos “motochorros” que lo tiraron al piso, le robaron un reloj y escaparon. El incidente tuvo lugar sobre la calle Ombú, cerca de Sívori, cuando se dirigía a la casa del director de Perfil. Longobardi también denunció que los delincuentes actuaron en esa zona frente a dos garitas policiales.

Marcelo Longobardi

En ese entonces, el periodista aseguró que “quería creer” que se había tratado de un hecho de inseguridad, pero sí admitió que “fue raro” el lugar en el que se atrevieron a actuar los ladrones, frente a cámaras de seguridad y dos policías que custodiaban la zona.

“Fueron cinco, siete, diez segundos. Eran dos tipos. El tipo que me tiró al piso de atrás era un profesional de la potencia física, no me dio tiempo a tratar de resistirme. Fue muy fuerte y muy preciso. Parecía un marine”, afirmó en el programa que tenía en ese entonces en radio Mitre y remarcó: “El lugar donde me pasó debe ser el barrio más custodiado de la ciudad de Buenos Aires, porque está lleno de embajadas. Al principio, entendí que había sido un asalto. Pero cuando lo comenté, me dijeron que esto no podía ser”.

Este sábado, Longobardi añadió un dato que todavía no se conocía de la historia. “A los dos días me llama un ministro de Cristina, un tipo muy razonable, y me cita en el lobby de un hotel. Voy, me dijo dos palabras y se fue: ‘Fue [César] Milani’”, cerró, vinculando directamente al entonces jefe del Ejército Argentino, quien ejerció una fuerte influencia en el área de inteligencia militar.