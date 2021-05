Marcelo Longobardi: “La vacuna Sputnik V no está aprobada por nadie en el mundo”

Marcelo Longobardi cuestionó el avance del plan de vacunación argentino por tener “números muy malos”; criticó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por viajar a Cuba en busca de vacunas, y se refirió al pasaporte sanitario para ingresar a Europa, en el que, por ahora, la vacuna Sputnik V no está aprobada

El conductor de Cada mañana (Mitre) remarcó los números de la pandemia en la Argentina, con 358 mil casos activos y 74 mil fallecidos, “mientras aumenta la ocupación de camas de terapia intensiva”. En ese sentido, sostuvo que el ritmo de vacunación es “muy bajo”, de al menos “la mitad de lo que se debería vacunar”, cuando el país “es el que más casos tiene en Sudamérica y el tercero en cantidad de muertes a nivel mundial, después de Uruguay y Paraguay”.

Durante su comentario de todas las mañanas, Longobardi se refirió además al viaje de la ministra Vizzotti a Cuba para conocer el avance de las vacunas contra el coronavirus, denominadas Abdala y Soberana 2. “Si a esta altura del partido, Argentina imagina conseguir vacunas cubanas, yo me agarro la cabeza viejo. Esto no tiene que ver con cuestiones ideológicas, es que Cuba está quebrada. Cuba no tiene ni los dólares de los turistas, Cuba está terminada. ¿A quién se le ocurre ir a mirar vacunas en Cuba?”, se preguntó.

“No sé si la habrán mandado, si se le ocurrió a ella, al presidente, o a la señora de Kirchner. Solo Dios sabe, pero la verdad es que si la Argentina está pensando en comprar vacunas cubanas en medio de esta tragedia, tenemos una doble tragedia”, remarcó.

"Si la Argentina está pensando en comprar vacunas cubanas en medio de esta tragedia, tenemos una doble tragedia", dijo Marcelo Longobardi Archivo

Más adelante, se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre “injusta distribución de vacunas en el mundo” y dijo que las inmunizaciones no se reparten sino que “se compran”. “Si la Argentina va estar en esta posición lastimosa de la injusticia, bueno, claro, terminamos en Cuba, viendo qué pasa con la vacuna Abdala”.

“Estamos recontra complicados con las vacunas, y es el origen de la circunstancia dramática que vive la Argentina”, dijo y recordó que, mientras esto pasa en nuestro país, en algunos estados de los Estados Unidos “ya están vacunando a los monos”.

Sobre el final, se refirió al pasaporte sanitario para ingresar a Europa y a la decisión de España de excluir a los vacunados con la vacuna Sputnik V, porque “tanto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no han aprobado la vacuna Sputnik V”.

“No es que no está aprobada solo por la Unión Europea, no está aprobada por la OMS. La vacuna rusa no está aprobada por nadie en el mundo, sacando algún país secundario y la Argentina”, subrayó.

“La EMA y la OMS no consideran la vacuna Sputnik como válida” y “por ahora no hay ninguna perspectiva de que eso ocurra en los próximos días”, finalizó.

