Marcelo Longobardi le respondió a Javier Milei y ratificó su pronóstico sobre un alineamiento con Trump y Putin

Javier Milei aprovechó ayer la noticia de la renuncia Joe Biden a su candidatura en los Estados Unidos para renovar sus dardos a Marcelo Longobardi, al que ya había atacado en el pasado. Aunque le restó importancia al ataque, el periodista le respondió al Presidente y a su “jauría de trolls”.

“No hay opinión donde no la pifie de manera descomunal este chanta” , escribió ayer en la red social X el usuario “Pregonero”, una cuenta anónima que integra el circuito oficialista de difusión en las redes sociales. El mensaje, reposteado por Milei, reproduce el video de una entrevista a Longobardi realizada por el periodista Jaime Bayly.

Esta mañana, durante su editorial en Radio Rivadavia, Longobardi le respondió al Presidente. “Lo que Milei plantea es que yo me he equivocado con mi pronóstico: lo que yo le contesté a Jaime Bayly es que Trump es un gangster, es un tipo que tiene 20 causas judiciales, que promovió un golpe de Estado, que extorsionó a gente para que le consigan votos donde no los tenía, que dice cualquier cosa, etc, etc. ¿Por qué Milei me critica? Porque debe aspirar a que yo piense como él respecto de Trump. Cosa que le sugiero que no lo intente, porque no lo va a conseguir”, advirtió el conductor radial.

Pero no se detuvo ahí. “El Presidente está tomando partido por Trump y por lo que significa Trump. ¿Qué significa Trump? Un peligro para el mundo”, sostuvo Longobardi, para completar: “Mi sospecha y mi pronóstico sobre el futuro se ha acelerado: la Argentina va camino a un populismo de ultraderecha, vinculado con procesos muy ultras en Europa. Y por supuesto, como dice la diputada [Marcela] Pagano, a estar bien posicionado cuando llegue ese momento, el de un acuerdo entre Trump y [Vladimir] Putin. Una pena, para la Argentina, estar metida en ese estofado repugnante”.

Días atrás, la diputada Pagano encabezóen la Cámara baja la primera reunión de la comisión de amistad parlamentaria entre Argentina y la Federación Rusa de Vladimir Putin. “Los diputados podemos avanzar en muchas cosas que la Cancillería y el Gobierno no. Sobre todo en temas económicos y de comercio: ellos nos quieren vender vodka, nosotros vino”, contaron cerca de la diputada, quien lejos de tomar una actitud de rebeldía cree que este acercamiento parlamentario puede traer dividendos. “Las elecciones en Estados Unidos las va a ganar [Donald] Trump, y con él se termina la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay que estar bien posicionados cuando llegue ese momento” , la escucharon reflexionar a la diputada, sin críticas aparentes al accionar de Putin.

“Jauría de trolls”

En otro tramo del programa, Longobardi retomó la controversia. “Milei dice que no hay opinión donde yo no la pifie. Se ve que se molestó conmigo. Me llamó idiota, dinosaurio idiota. Idiota, puede ser. Dinosaurio no me gusta”, afirmó, para continuar: “Se ve que se molestó conmigo. Yo no le voy a dar a esto mayor relevancia. El Presidente está más enojado de lo que corresponde con todo el país. Habla más de él. Se ve que tiene poco que hacer el Presidente. Seguramente activará a su jauría de trolls”.

Para cerrar ese capítulo, Longobardi redobló sus críticas a Milei y a sus vínculos con Trump y, eventualmente, Putin. “Pienso que es un autócrata, un desordenado, pienso que tiene conexiones internacionales escabrosas”.

No es la primera vez que Milei apunta contra Longobardi, quien supo definirlo como un “autócrata” que “desborda los límites de la democracia”. El 17 de junio, por ejemplo, Milei mencionó a Longobardi en un tuit desde el que defendió a un influencer español que se enfrenta al gobierno de Pedro Sánchez. “Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos”, escribió.

Desde la Presidencia, Milei embiste con frecuencia contra periodistas. Los tilda de “calumniadores”, “imbéciles” y “ensobrados”, entre otros calificativos. Semanas atrás, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por los ataques de Milei, al que le pidió “tolerancia” . El 7 de junio, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió: “Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario” .

