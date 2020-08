El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, criticaron que el expresidente, Mauricio Macri, arengara una concentración masiva en el marco de la pandemia de coronavirus Fuente: Archivo

18 de agosto de 2020 • 13:44

Esta mañana, el expresidente Mauricio Macri, quien se encuentra recién llegado a Zurich para asumir en la Fundación FIFA, felicitó a quienes se movilizaron contra las medidas del gobierno nacional: "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", escribió en su cuenta de Twitter. Las respuestas de los funcionarios de la administración nacional no tardaron en llegar, achacándole la necesidad de responsabilidad por el riesgo de las concentraciones masivas en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Expresidente aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia", tuiteó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien agregó: "Esos hospitales públicos que usted desfinanció se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes".

El jefe de los ministros había arremetido contra Macri en declaraciones radiales el sábado, cuando sostuvo que el expresidente "está alejadísimo" y "no tiene idea de lo que está pasando" en la Argentina. "No tiene idea de lo que pasa en las guardias del conurbano, ni siquiera en las guardias de la ciudad de Buenos Aires. Firmar solicitadas, documentos... Eso no es un compromiso con la salud de los argentinos y argentinas", refirió Cafiero aquella vez.

Otro de los funcionarios nacionales que se expresó con respecto al saludo de Macri hacia quienes marcharon fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien se mostró en sintonía con Cafiero. "Irresponsable como presidente, irresponsable como opositor. Siempre Mauricio es Macri", redactó en su cuenta oficial.