Marcha universitaria contra el veto de Javier Milei, en vivo

Escuchar

02.45 | El Gobierno designó como subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos a una exinterventora del INADI

Por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno designó a María de los Ángeles Quiroga a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia.

En febrero de este año, la doctora había sido nombrada interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Decreto que designa a María de los Ángeles Quiroga como subsecretaria de Derechos Humanos

02.10 | Javier Milei apuntó contra Martín Lousteau por proponer usar el blanqueo de dólares para financiar las universidades públicas

Javier Milei, Martín Lousteau

En la antesala de la marcha universitaria convocada para este miércoles, el presidente Javier Milei apuntó contra el senador nacional de la UCR Martín Lousteau a raíz de una propuesta suya sobre cómo se podrían financiar las universidades tras el anuncio del Ejecutivo de avanzar con el veto a la ley de financiamiento aprobada por ambas cámaras del Congreso. El también titular del partido radical planteó que se podría utilizar parte de los ingresos producidos por el blanqueo de capitales. “Es un disparate”, aseguró el jefe de Estado.

Las declaraciones de Martín Lousteau se produjeron en la sala de prensa del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se trataban diferentes proyectos, entre los que se aprobó la utilización de la boleta única para las próximas elecciones. Consultado sobre la marcha, Lousteau volvió a insistir con la convocatoria y habló sobre su propuesta de financiamiento.

Leé la nota completa aquí.

01.35 | Financiamiento universitario: dura advertencia de Martín Lousteau a los diputados de la UCR para que no apoyen el veto de Javier Milei

En la previa de una nueva marcha universitaria y a horas de que el presidente Javier Milei firme el veto total, contra la ley de financiamiento de las casas de estudio, el senador Martín Lousteau envió un contudente mensaje destinado a los legisladores radicales que deberán decidir en el Congreso si blindarán, o no, la decisión del Ejecutivo. “El partido no solo les exige a sus diputados y senadores que voten a favor, sino que bajen, estén presentes y no se ausenten con excusas”, señaló el presidente de la UCR.

“Lo que se ve en el Senado es que hay dos tercios holgados para poder sostener la ley de financiamiento universitario”, sostuvo Lousteau, en relación al panorama de adhesiones contra el futuro veto dentro de la Cámara alta. En cambio, el dirigente radical admitió que el cuadro de situación es dintinto en la Cámara baja. “Lamentablemente, hemos visto que en el caso de Diputados, hay algunos legisladores, incluyendo los de mi partido que han sido sancionados por el espacio, que han dado vuelta su voto”, advirtió el presidente de la UCR, en diálogo con C5N.

Leé la nota completa aquí.

01.00 | A horas de la marcha universitaria, el Gobierno aún busca los votos para sostener el veto de Milei

Por Cecilia Devanna

“Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades”, dicen en Casa Rosada, a horas de lo que será la segunda marcha universitaria en casi diez meses de la administración libertaria. La movilización, que se prevé multitudinaria, como ocurrió con la protesta de abril, se realizará horas antes de que se concrete el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, sancionada semanas atrás.

El Gobierno decidió publicar el veto en la medianoche del miércoles, casi al límite del plazo legal de diez días hábiles desde la sanción en el Congreso. “No queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar el conflicto”, explican desde la Casa Rosada, pese al malestar que generaron en las universidades las sospechas que el oficialismo difundió sobre el funcionamiento de las casas de altos estudios, tanto en redes sociales como en comunicados oficiales.

Leé la nota completa aquí.

LA NACION