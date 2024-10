Marcha universitaria: la presidenta de la FUA cruzó al Gobierno y habló de los “alumnos fantasma”

Escuchar

A horas de que se inicie una nueva movilización nacional en defensa de las universidades públicas, la segunda durante la gestión de Javier Milei, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández De Piccoli, acusó al Gobierno de haber “instalado una campaña tan injusta y falaz” contra la educación gratuita y brindar datos “tergiversados y otros que son absolutamente falsos”. La referente estudiantil apuntó también contra los diputados. “Si le dan la espalda al sistema universitario argentino, no los vamos a perdonar”.

“Hoy volvemos a salir a las calles de todo el país para dar un mensaje muy contundente de que la universidad pública representa un orgullo para la sociedad argentina. En los últimos días, hubo un ataque permanente del Gobierno”, dijo Fernández De Piccoli en diálogo con radio Splendid.

La titular de la FUA criticó a la gestión de Milei por brindar “datos tergiversados y otros que son absolutamente falsos, como esta idea de los alumnos fantasma”. “Es totalmente falso. Ellos cuentan con una lista de los nombres y legajos de todos los estudiantes universitarios”, aseguró y dijo respecto del alumnado que es extranjero que “son personas como todos nosotros y pagan impuestos para pagar la educación universitaria”.

“Otra mentira que intentaron instalar es que los pobres le financian la universidad a los ricos”, rechazó Fernández De Piccoli. En otra crítica a la actual gestión, la referente acusó al Gobierno de “pisotear las becas Progresar a lo largo de todo este año y otorgar $28.000. “No alcanza a cubrir el transporte para ir todos los días a la universidad”, apuntó y prosiguió: “En vez de sentarse a dialogar para mejorar lo que haya que mejorar están ahogando el sistema universitario, que está cada vez peor. Se lo desprestigia de tal manera para justificar la destrucción de la educación pública. Es muy grave, no tiene antecedentes”.

Respecto del veto anunciando por el presidente Milei sobre la ley de financiamiento educativo y el voto de los diputados, la referente estudiantil contó que desde hace días se están comunicando con los legisladores de todos los espacios políticos para solicitarles reuniones y que asistan a las universidades de cada una de sus provincias.

“Les pedimos honestidad intelectual. Esta es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal y que no se necesita crea un impuesto para financiarla. Si le dan la espalda al sistema universitario argentino es realmente imperdonable porque van a ser responsables del deterioro de la educación pública y ponen en juego el futuro de Argentina. No los vamos a perdonar”, resaltó Fernández De Piccoli.

La marcha universitaria de este miércoles

A partir de las 14 de este miércoles, circular por las inmediaciones del Congreso de la Nación será complicado porque a partir de esa hora comenzarán a congregarse las distintas columnas que marcharán con el norte puesto en el escenario de 13 metros que se armó sobre la plaza sita enfrente de la Legislatura nacional, a la altura de Paraná y Sáenz Peña.

El mapa de cortes por la marcha universitaria

¿Por qué el mensaje es para el Parlamento? Porque los organizadores quieren pedirles a los diputados que insistan con la aprobación de la ley de financiamiento, que aprobó el Senado y que el gobierno nacional anunció que vetaría.

“El día anterior a aquel 23 de abril [la fecha de la primera movilización], nunca esperamos semejante apoyo de la sociedad frente a una marcha universitaria, que se proponía contarle a la sociedad el enorme problema que teníamos para funcionar en aquel momento. Cinco meses después, el problema es otro, pero también es acuciante. Ahora, el tema son los salarios y realmente creemos que la sociedad nos va a volver a acompañar. Hay una comunión entre la sociedad y la universidad que es muy importante en la Argentina, así que estamos seguros de que va a ser muy importante la marcha, no solo en la Capital, sino también en todas las provincias”, dijo a LA NACIÓN Víctor Moriñigo, presidente del CIN.

