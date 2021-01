Margarita Stolbizer: "Las PASO nunca sirvieron para nada"

La titular del GEN analizó que las elecciones primarias "sólo son necesarias si hay competencia interna" Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

En el marco del debate por la posible suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la titular del GEN Margarita Stolbizer sostuvo que "sólo son necesarias si hay competencia interna".

Según la exparlamentaria que compitió por un escaño en el Senado con Sergio Massa como fórmula en 2017, las PASO "nunca debieron de haber existido". "Las elecciones primarias no sirven para nada y nunca sirvieron para nada", dijo, y añadió: "Creo que son un buen mecanismo cuando el partido político tiene una competencia interna y lleva adelante una elección interna entre sus afiliados".

En este sentido, Stolbizer consideró: "Lo que no me parece bien es que sea obligatorio para los partidos o frentes hacerlo aunque no haya competencia, que sea obligarlo votar cuando no se discute nada".

De cara a las elecciones legislativas y en diálogo con Radio Provincia, la líder del GEN reveló que tiene contactos con el ala "moderada" de Juntos por el Cambio, cuyo dirigente más saliente es Horacio Rodríguez Larreta.

"El discurso de Rodríguez Larreta es más abierto", dijo Stolbizer, y agregó: "Además, ha sido el que mejor ha quedado parado por la voluntad de articular políticas con el gobierno nacional durante la pandemia y, al mismo tiempo, cuando tuvo que discutir por los recursos de la Ciudad lo hizo. Ser moderado no es ser condescendiente".

