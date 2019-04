Apuntó fuerte contra su rival en la interna peronista y acusó al socialismo de "sacarse un cero" en la lucha contra el narcotráfico

Miércoles a la tarde. María Eugenia Bielsa llega puntual al bar de Villa Urquiza. Acompañada por la diputada nacional Silvina Frana, exprime las últimas horas de campaña. Antes de enfrentar a Omar Perotti en las PASO por la candidatura a gobernador del PJ en Santa Fe , la exvicegobernadora acusará a su rival de querer "despegarse" de Mauricio Macri después de haberlo apoyado y al socialismo de "sacarse un cero" en la lucha contra el narcotráfico.

-¿Qué se pone en juego en la elección del domingo?

-Qué modelo de provincia queremos y cómo se construye política. Nuestro espacio se construyó de abajo para arriba: la candidatura no era un hecho precedente, sino que surgió después de mucho trabajo. Somos candidatos de los santafecinos y no de las corporaciones o de los aparatos.

-¿Perotti es el candidato de las corporaciones?

-No digo que lo sea. El armado es el de la estructura partidaria más la dirigencia de Unidad Ciudadana, no de los votos de Unidad Ciudadana. Es una forma de representación diferente. Coincidimos en el diagnóstico, pero no en cómo se resuelve.

-Deme un ejemplo.

-Por ejemplo, no soy legisladora, pero jamás hubiera votado leyes como el consenso fiscal, que privó a los municipios santafecinos de recursos muy importantes. Tampoco hemos votado la ley de reparación histórica ni Papel Prensa.

-¿Por eso acusó a Perotti de ser "funcional" a Macri?

-Tanto Perotti como el gobernador Lifschitz apoyaron leyes que nos llevaron a esta matriz de país de la que ahora los dos buscan despegarse. Nosotros, en cambio, mantuvimos una coherencia: siempre supimos que esas políticas de apoyo a los sectores más concentrados perjudicaban a los santafecinos.

-Las encuestas pronostican un triunfo de Perotti. ¿Se imagina un batacazo?

-Nosotros tenemos otras encuestas y no las damos a conocer para no violentar el voto del otro. Cuando la gente vota a ganador, se equivoca. Tiene que votar según su convicción. Ya nos pasó a nivel nacional que hubo muchos, yo no, que se entusiasmaron con votar a ganador y con votar un cambio y hoy dicen "nos equivocamos".

-Carrió dijo que votar a Bonfatti es votar a Los Monos. ¿Coincide?

-No. Me parece una frase desafortunada en medio de un proceso electoral. Eso más allá de que nosotros venimos hablando de narcotráfico e inseguridad desde 2010 y el socialismo siempre invisibilizó el tema y lo sigue invisibilizando aún hoy.

-Entonces, ¿el socialismo sí hizo algo para combatir a Los Monos?

-En términos de lucha contra la corrupción policial, de afrontar la inseguridad y la penetración del narcotráfico, el socialismo claramente se saca un cero.

-¿Por qué?

-Porque ha sido un proceso creciente. Cuando decíamos en 2010 que este proceso empezaba, nos contestaban que era una estigmatización del gobierno nacional. Lamentablemente, la realidad mostró que lo que decíamos era verdad.

-¿Hubo connivencia del socialismo con el narcotráfico?

-No lo puedo decir porque no tengo pruebas. Lo que no ha habido es una acción decidida para enfrentarlo.

-¿Cuál es su propuesta para enfrentar el tema?

-Tener una articulación muy clara con el gobierno nacional, políticas de prevención y políticas de investigación. Además, trabajar con los tres poderes, porque esto no es responsabilidad solo del Ejecutivo.

-Si gana la PASO, ¿cómo va a evitar la fuga de votos de Perotti?

-Ningún dirigente es dueño de los votos. Por eso no nos gustan los acuerdos de cúpula. Nos toque el lugar que nos toque, sabemos que hay una cantidad de votos que se pierden. Seguramente habrá votos nuestros que irán al socialismo y votos de Perotti que irán a Pro.

-¿Volvió a hablar con Cristina?

-Hablé cada vez que fue necesario.

-¿Cuándo fue la última vez?

-Hace poco. Este año.

-¿Cree que va a ser candidata?

-No tengo ningún dato. No hablamos de eso.

-¿Un triunfo suyo podría interpretarse como un triunfo de Cristina?

-Un triunfo nuestro va a ser un triunfo de Encuentro por Santa Fe. Nos pensamos como un aporte con cambiar el modelo económico del gobierno de Cambiemos.