La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmó esta mañana la aceptación de la candidatura por Juntos para el Cambio en la fórmula, en la que volverá a ser acompañada por el vicegobernador Daniel Salvador.

Vidal formalizó el trámite el último día de plazo para la presentación de las candidaturas ante las juntas electorales partidarias con vista a las PASO del 11 de agosto próximo.

En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio decidió también que el actual ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, encabece la lista de precandidatos a diputado nacional.

En las próximas elecciones, en la provincia de Buenos Aires se eligen presidente y vice; gobernador y vice; 35 diputados nacionales; 23 senadores y 46 diputados provinciales; 135 intendentes; 1097 concejales y 401 consejeros escolares.

Lipoveztky, afuera: "Son momentos difíciles"

Con la certeza de que no integrará la nómina de candidatos oficialistas bonaerense para la Cámara de Diputados, Daniel Lipovetzky aseguró que son "momentos difíciles" los cierres de listas y reconoció que "no hay lugar para todos".

En una entrevista con radio Mitre, dijo: "Es parte de los cierres de listas. Son momentos difíciles y en las listas no hay lugar para todos. En el caso de nuestro espacio político, se fue ampliando y eso hace que queden menos lugares en las listas. Los que deciden, de alguna manera, tienen que tomar decisiones de acuerdo a ciertas visiones que tienen y uno, que está dentro del espacio, lo respeta y se pone a disposición para lo que viene".

"Hace cuatro años es presidente decidió que fuera candidato a Diputado y creo que estuve a la altura de las circunstancias. Ahora, seguramente, estaré en el lugar donde el espacio considere que soy más útil", agregó el actual titular de la comisión de Legislación General y que comandó el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE).

Al ser consultado si esto significó que lo dejaran afuera, contestó: "No creo que me hayan querido pasar facturas por el debate del aborto. No hay espacio para todos en las listas. Los cierres siempre son difíciles. Uno debe tener templanza y ponerse a disposición. En la lista de la provincia de Buenos Aires, el distrito que yo represento, vemos una lista muy diversa con personas que tienen diferentes visiones de los temas como pueden ser el aborto".

Con información de la Agencia Télam