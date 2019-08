La gobernadora pidió no subestimar la decisión de los bonaerenses de cara a las PASO Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 09:45

A pocos días de las PASO, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal habló del video viral que mostraba una supuesta maniobra con tintes electorales a fin de despegar su imagen de la del presidente Mauricio Macri.

En declaraciones al canal de noticias TN, la gobernadora afirmó: "No queremos esconder a Mauricio. ¿Cómo se puede esconder una relación de más de 16 años?"

El video de las "boletas pergamino" 00:15

Video

En medio de una campaña feroz en las redes sociales, las llamadas "boletas pergamino u origami" aparecieron en un video -que se expandió rápidamente en las plataformas digitales- en el que se podía ver cómo se doblaban las boletas para ubicar a Vidal en primera plano y dejar oculto al presidente en distritos donde tiene peor intención de voto de cara a las primarias.

"No tengo idea cómo se doblan las boletas ni cómo se reparten. No es mi tarea, mi energía está puesta en otro lugar", expresó la gobernadora, y completó: "No subestimemos la decisión de los bonaerenses. Ellos han demostrado que saben elegir muy bien la boleta más allá de cómo se la entreguen".