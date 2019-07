María Eugenia Vidal en La Cornisa Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019 • 00:00

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en La Cornisa, y allí volvió a hablar de su gestión en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. En línea con esto, se refirió a Axel Kicillof, su principal adversario en las elecciones, y disparó: "Todavía no lo escuché expresarse en el tema. No sé cuál es su propuesta. La nuestra está clara en los hechos".

"Cuando un narco vuelve al pueblo, el signo de impunidad es terrible. Por eso, los sigo de cerca", dijo. Entonces, contó que ella denunció a varios de estos delincuentes, y recordó: "Yo vi como vendían droga en Villa Itatí".

Según Vidal, el crecimiento del narcotráfico creció por la "complicidad política, judicial y policial". "Hay un sistema que gobernó la provincia durante 28 años con el mismo espacio político y nos decían que la Argentina era un país de tránsito; mientras tanto crecían las cocinas, el paco, el consumo de drogas y todos miraban para otro lado", dijo, y agregó: "O no supieron o no quisieron o no pudieron enfrentarlos".

Entre los ejemplos que dio para señalar el contraste entre las gestiones contó que en los dos mandatos de Daniel Scioli detuvieron a 5 mil personas por este delito mientras que en los tres años y medio que estuvo ella detuvieron a 7 mil. "Esto demuestra una vocación".

Además, remarcó que el Gobierno "da la cara" y que "no hay impunidad para nadie". "Todos somos iguales ante la ley, incluso el Presidente y su familia", destacó. "En tres años y medio nunca tuvimos un conflicto de poderes".