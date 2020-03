María O`Donnell también cuestionó que la entrevista que Alberto Fernández brindó ayer a la Televisión Pública la haya hecho Rosario Lufrano, "una funcionaria pública". Fuente: Archivo

María O`Donnell criticó al presidente Alberto Fernández por insultar a los ciudadanos que no cumplen con la cuarentena porque, tal como argumentó en su programa de radio, esta actitud "alienta al linchamiento colectivo".

La periodista que conduce De acá en más por radio Metro dijo esta mañana que es una buena noticia que las encuestas marquen "un consenso amplio en la sociedad respecto de hacer el aislamiento obligatorio". Sin embargo, cuestionó que el presidente hable de "idiota o de estúpido hacia alguien que viola el aislamiento obligatorio".

Fernández le había dicho "idiota" al argentino que volvió de Brasil y violó la cuarentena . "Esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina su desaprensión para con el otro", sostuvo el presidente en relación al caso del joven conocido como "el surfer".

"No me cae simpático alguien que viola el aislamiento obligatorio, pero me parece que un presidente insultando alienta una especie de linchamiento colectivo que no es bueno , que no sirve para la sociedad; y que además hay un asunto bastante delicado que tiene que ver con las fuerzas de seguridad que por suerte están en la calle haciendo cumplir el aislamiento, pero hay mucha discrecionalidad y hay videos que muestran abusos policiales ", subrayó O'Donnell.

"Hay que tener cuidado con el idiota o estúpido porque habilita un clima que no esta bueno. Estamos dispuestos a ceder nuestras libertades individuales porque hay un objetivo más importante pero necesitamos que esos poderes especiales que le estamos dando al poder político y a las fuerzas de seguridad se utilicen con mucha responsabilidad ", aconsejó la periodista durante su editorial.

Críticas a Rosario Lufrano por la entrevista en la TV Pública

Antes de cuestionar los insultos del presidente, María O'Donnell se refirió a la entrevista que brindó ayer el mandatario en la Televisión Pública .

"Quiero reiterar algo que discutí ayer en redes sociales que no me parecía para nada una buena idea, que el reportaje de ayer en la Televisión Pública lo haya hecho Rosario Lufrano , que es la jefa de los medios públicos. Y a los que se enojan conmigo los invito a pensar un segundo si Hernán Lombardi hubiera entrevistando a Mauricio Macri. Rosario Lufrano es una funcionaria pública", arremetió, y cerró: " Eso no le hace bien a la TVP tampoco ".