Mariano Cúneo Libarona: “Pensé que lo de Lijo iba a ser mucho mas simple”

Desde el penthouse de la torre de Palermo se ve el Río de la Plata y se adivina la costa uruguaya, por la bruma. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, termina la semana laboral desde su casa, desplegando sobre su enorme mesa ratona del living, documentos, borradores, apuntes. Hace de pisapapeles un muñeco gigante de Javier Milei con la motosierra en la mano. Estirada sobre una banqueta larga, descansa una bandera de tela de Venezuela, como si hubiera sido parte de la escenografía.

En la hora de charla, Cúneo Libarona no se muestra tan optimista con respecto a que pase el pliego del juez Ariel Lijo por el Senado para la Corte. “Yo pensé que la cuestión de Lijo iba a ser mucho más simple”, desliza. Menciona que hay posibilidad de ampliar la Corte, pero no en medio de la negociación con los senadores y gobernadores por Lijo y Manuel García-Mansilla. El ministro señala que “hay posibilidad de cambiar la edad de 13 años que está en el proyecto de ley penal juvenil” que se debate en el Congreso y para intentar ahuyentar las versiones sobre la injerencia del asesor de Javier Milei, Santiago Caputo sobre su gobierno señala: “Hablamos y buscamos consensos”, dice.

Señala que le “parece salvaje” que haya más de 300 personas presas por violaciones a los derechos humanos que tienen más de 80 años y que están enfermos. “Eso no es justicia es venganza”, dice, aunque descarta una amnistía, reducción de penas o indultos porque lo prohíben las leyes en estos casos.

Cuneo Libarona quiere hablar de que el lunes se lanza el nuevo Código Procesal Penal Federal en Mendoza, San Luis y San Juan. Ya está en marcha en Salta y Jujuy y en su gestión se lanzó en Santa Fe. Es su legado. la ministra Sandra Pettovello lo llama en medio de su entusiasta explicación.”Te puedo llamar en 10 minutos?”, la corta. Y sigue: “Saco el edificio del edificio a la fiscalías y les doy un edificio propio. Uno tiene la Defensoría y entonces queda el espacio para las fiscalías. Hago las salas de audiencia, entonces tenés jueces de primera instancia y jueces del Tribunal Oral en el mismo edificio, fiscalías en su edificio y defensorías en su edificio. Y mientras reformamos un edificio”.

Es que se lanza el nuevo Código Procesal Penal donde todo es oral, con audiencias grabadas, sin expediente de papel, donde los fiscales mandan, y los jueces son los que deciden si admiten la prueba y si dan allanamientos, detenciones, o escuchas. Cúneo Libarona muestra fotos de su celular con nuevas salas de audiencias orales. Algunas aún sin conectividad. En otras dice que falta mobiliario. Pero la idea es avanzar.

“Hoy en Mendoza estoy en un edificio que está alquilado. Se cierra el edificio grande que va a demandar 8 meses de obra mientras están en este otro”, dice y muestra. “En San Rafael ya tiene su edificio, Villa Mercedes está perfecto y San Juan está con todas estas salas nuevas”.

- Pero hay vacantes de jueces y fiscales…

Pero con los concursos ya hechos y hay una vacante en el juzgado de primera instancia (el juez Walter Bento está preso y su juzgado vacante). En la Cámara hay tres muy buenos jueces. Los de Tribunal Oral pasan a cumplir mientras funciones de jueces de garantías transitoriamente. Con las fiscalías puedo nombrar auxiliares, pero con los jueces tengo que reforzar hasta que salgan los nombramientos en los juzgados. El gran tema de la bondad de este sistema es la oralidad, la transparencia, la digitalización, la modernidad y la celeridad. El fiscal se junta con el defensor ante un caso de contrabando. Dos testigos y la policía. Le encontramos todos los billetes que venían adheridos al cuerpo. Te propongo ya mismo dos años de prisión en suspenso. Y así vamos para adelante, entonces llegan muy pocas causas a juicio bien.

-¿Cómo se financia, cuanto cuesta?

El ministerio de Justicia pone la plata. Destiné 7.000.000 de dólares para Rosario, 5.000.000 dólares para Mendoza y sigo avanzando: en noviembre lo lanzamos en General Roca y en diciembre en COmodoro Rivadavia con lo que cubro toda la Patagonia. La Procuración va a tener un edificio hermoso que era de YPF. Querían 3.000.000 de dólares, lo cerré en 2.000.000. Le dije dame 6 meses un comodato gratuito entonces así hago la obra dentro, yo te doy un millón y en vez de alquilar yo pago por mes 50.000 dólares que sería el precio del alquiler durante dos años y con eso tengo la propiedad definitiva que queda para la Procuración. La idea es el 31 de diciembre terminar con un abrazo con todos los colaboradores diciendo “muchachos logramos esto”. Y yo me quedo con mi conciencia tranquila y mi felicidad enorme haber logrado esto que hace 14 años nadie movía.

-¿Y deja entonces el ministerio?

- No sé, no sé… pero si yo tengo la ley de minoridad marchando o en debate, la ley de juicio en ausencia, escritas las dos de puño y letra de Mariano Cúneo, el juicio por jurados que se presenta, la ley el 13 de agosto y la ley de procedimiento oral Civil y Comercial que es revolucionaria. Es muchísimo. El otro tema son “los curros del Estado”. En el INADI era una locura. Hicieron una con una asamblea que salió 80.000 dólares. Una “Asamblea Nacional de mujeres afrodescendientes lesbianas bisexuales travestis trans y no binarias” [lee]. Gastaban más de 1.000 millones de pesos por año y nunca hicieron el Plan Nacional contra la Discriminación. En el Ministerio de la Mujer había 1000 empleados. Visité la sede y vi solo 70. El resto no trabajaba. El curro este salía 80.000 millones de pesos el año pasado y los femicidios se incrementaron. Hay 31 organismos en la Ciudad que tratan cuestiones de género, hacen exactamente lo mismo que el ex ministerio. Lo mismo pasa con los registros automotor. Si quieres comprar un auto del 6 al 9% son gastos de registros. Además en los últimos días estuve trabajando una ley por los intereses que falla la justicia en los juicios laborales.

-Hay un fallo de la Corte que ordenó el tema…

Pero la Cámara Laboral no se acomodó. Yo hice un estudio con la Cámara, con los Colegios de Abogados y creo que tienen que ser una regla matemática infranqueable. La regla tiene que ser el costo de vida más 3%. Que no hay interés del interés. La Corte fijó algo más que eso. En la Cámara Laboral te dicen que no los obliga. La Cámara Laboral está toda dividida, algunos tienen un criterio y otros terminan teniendo otros. por eso esta ley va a reducir el costo laboral para los empleadores.

-¿Cómo está la gestión de los votos en el Senado para la elección del juez Lijo en la Corte?

- Yo lo digo por los diarios. Ya cumplí elevamos el pliego y el Senado ahora debe decidir. Macri habló con críticas, hablaron otros, pero otros no hablan.

-Pero en su ministerio el viceministro Sebastián Amerio está buscando los votos….

- Lo que se le pidió a los senadores y se logró es “vamos a meterle celeridad para resolver las cosas”. Decirle a un senador votame acá, no es tan sencillo. Los senadores son todos gente grande, tiene cada uno su partido, es un tema que van a ver. vamos a ver el día de las audiencias. El día de los votos, quienes levantan la mano. Yo creo que es un tema que todavía falta.

- Antes era más optimista…dijo que los votos iban a estar…

- Yo estaba convencido de que la cuestión de Lijo iba a ser mucho más simple igual que la de Manuel García Mancilla pocas veces vi un ataque así. Tremendo. Me sorprendió también la cantidad de adhesiones. La gente tiene una opinión fragmentada. Yo supongo que los senadores van a actuar con responsabilidad.

- ¿Son los dos o ninguno? ¿Lijo y García Mansilla o ninguno? ¿Se mantiene?.

- La intención es que sean los dos o ninguno. Hoy se mantiene esa idea.

- ¿Hay posibilidad de negociación con los senadores mediante una ampliación de la Corte para conseguir más votos?

- No creo que pase por los senadores.

- ¿Por los gobernadores?

-Lo que quieren los gobernadores es contarnos que tienen muy buenos juristas en sus provincias. Todos recomiendan hombres y mujeres del derecho para la Corte. Me parece que aquello que empezó siendo “la Corte no se toca”, hoy está estudiado y no es descabellado pensar en que la ampliación de la Corte puede favorecer mucho el funcionamiento de la Corte.

-¿Es parte de la negociación ahora entre Lijo y García Mansilla?

- No, ni siquiera se toca ese tema. El día de mañana necesariamente el clamor incita a que se hable además de la incorporación de mujeres. Son muy idóneas, pero se verá en su momento. Pensar hoy en quién va a ser un juez o juez para ampliar la Corte me parece muy aventurado. Yo creo que hoy el tema estará en las audiencias del Senado en agosto, y ver cuántos si están los dos tercios presentes de los senadores que levanten la mano.

-¿Qué pasa si el juez Lijo no consigue suficientes votos?

-Su pliego será rechazado y se insistirá con otro candidato. Pero este es un tema que yo ya me saqué de la cabeza. Lo sigo por los diarios.

- Si efectivamente se confirma a Lijo como juez de la Corte ¿qué impacto tendría en la dinámica del tribunal?

- No creo que vaya a ser un juez beligerante, con los años que tiene y el respeto que ha adquirido. Siempre ha sido conciliador y siempre ha tratado de sumar y siempre ha sido armónico. Yo no creo que Lijo, de ninguna manera, vaya a alterar el espíritu de la Corte.

- Argentina está siendo evaluada por el GAFI sobre sus políticas contra el lavado de dinero. ¿Es optimista acerca de si vamos a superar el examen o podemos caer en la “lista gris”?

-El proceso alcanza, hasta el 2023 hay 11 puntos vidriosos. Hay algunos que nosotros estamos en dificultades, por ejemplo, por qué se iniciaron pocas causas de lavado de dinero entre 2021 y 2023. Eso es matemático y es difícil de alterar. O ¿porque no se dictó una norma que defina el delito de proliferación de armas nucleares? Es difícil de alterar. Lo que ve la GAFI es que hubo un cambio. En 2024 tenemos muchísimas causas de lavado. Estamos en una situación delicada en cuanto al pasado, pero hay algo bueno en nuestra actitud. Aunque acá se juzga el pasado. En octubre vendrá la última ronda de encuentro y la calificación. Estamos luchando con la máxima energía y dedicación para tratar de ganar la calificación.

- ¿Por qué pidieron entonces la renuncia al vicedirector de la UIF Manuel Tessio en medio de este proceso?

- Eso pasó más por la política que por nosotros. Creo que hubo cuestiones ajenas. No es porque se presentó o no querellante en una causa..

-Se dijo que fue porque querelló en el caso contra Martín Insaurralde…

-No, eso no tiene nada que ver.

-Porque dice la política ajena a nosotros, si usted es el Ministro…

-Yo soy el ministro pero no soy todo el engranaje político en materia de justicia. En el caso de Tessio el mismo no está ni siquiera conforme o contento.

- Se habla de la incidencia de Santiago Caputo en el ministerio, mediante su viceministro Sebastián Amerio ¿la hay?

-Con Santiago tengo una cordial relación de muchos años. Hablo más con Patricia Bullrich, con Guillermo Franco y con Santiago pero ojo, eh? Esto es un equipo no funciona individualmente, no es que uno decide absolutamente todo. Hay muchas cosas que yo las charlo con Guillermo Francos o las charlo con Caputo. Tratamos de consensuar.

- ¿Hay alguna posibilidad de cambiar el proyecto de ley penal juvenil que se discute en el Congreso?

- La ley tiene cuatro, cinco troncos importantes. El más discutido es la edad. Yo te puedo probar desde los hechos y de la medicina que la edad de 13 años es la adecuada. Un 20% de los delitos son cometidos por menores. Hay desde pornografía infantil en los colegios a homicidios o lesiones graves y violaciones cometidas por menores de 13 años. Y puedo probar con estudios médicos, por ejemplo que las capas cerebrales en el chico de 13 años demuestran que tiene capacidad de comprensión, tiene voluntad y discernimiento.

-¿La edad es discutible en el Congreso?

- Perfectamente es discutible, se puede decir 13 o 14. A mi lo que me interesa es todo lo que viene después que es la reeducación social. Los 13 no son definitivos. La ley es de 1980 que modificó una ley de 1978, donde la edad de punibilidad está en 14 años. Yo quiero que saquemos la mejor ley posibl. Si me toman el 100% de la mi proyecto está bien, si me toman el 80, estoy contento. Pero quiero que me tomen la figura del supervisor del menor, la resocialización, la reeducación, el derecho de los padres a participar, los derechos de las víctimas, que para mí son tan importantes. El supervisor es una persona que desde que el chico cometió el delito le tiene que estar encima y cada tres meses darle al juez un informe. Si va detenido o queda en libertad tiene que seguirlo permanentemente. Incorporamos la figura de la educación obligatoria, la figura del trabajo obligatorio, las salidas alternativas de prohibición de contacto con la gente en determinado lugar, son cosas muy buenas..

-¿Tras la visita de diputados de la Libertad Avanza a Alfredo Astiz hay chances de cambiar la política de la continuidad de los juicios de lesa humanidad?

- Los juicios de derechos humanos que están en trámite no se pueden parar. Se me ocurre que no hay hechos que hayan quedado pendientes de ser juzgados o que no hayan sido denunciados. El ministerio de Justicia sigue querellante en todas las causas que ya estaba querellante. Pero llega un momento de la historia donde tenemos que darnos cuenta de que el centro de la política criminal de los estados modernos y de nuestro país tiene que ser la víctima. Nuestro mayor esfuerzo va a estar dirigido a la víctima.

-¿Puede haber una amnistía o reducción de penas?

- Están prohibidas en casos de delitos de lesa humanidad. La Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las leyes especiales que se dictaron prohíben amnistías, indultos y conmutación de pena en los casos de violaciones de los derechos humanos. De la misma manera que me parece salvaje que haya más de 300 personas, muchos de más de 80 años que están enfermos y están todos presos, eso me parece salvaje. Eso no es justicia. Es venganza.

- Su mirada personal, ¿hubiera ido a visitar a Astiz a la cárcel?

- Yo? ¡No!, No voy a la cárcel de Ezeiza hace más de 10 años, por suerte. No está bien eso. Yo te digo la verdad, prefiero sufrir con Racing que ir a la cárcel.