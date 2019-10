Mario Negri: "Después del 10 de diciembre habrá otro Cambiemos"

Mario Negri, en LN+ 03:16

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019 • 23:46

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Negri estuvo en el programa Mesa Chica, que se transmite por LN+, donde se refirió a la reciente derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales. Dijo: "Habrá otro Cambiemos después del 10 de diciembre, distinto al de 2015. Va a haber equilibrio de poder, porque vamos a ser 120 diputados. A Cambiemos hay que cuidarlo".

Según dijo, durante estos años fue posible mantener una coalición parlamentaria pero no así de gobierno. "Yo fui el primero en decir que no había una coalición de gobierno y, en 2017, cuando ganamos, cuando algunos ocupaban embajadas o estaban callados yo dije: 'Ganamos pero hay que hacerle un service a Cambiemos, tiene que dar un salto de calidad', y un salto de calidad en la diversidad presupone empezar a tener acuerdos en las políticas públicas, es más, si Cambiemos hubiera ganado tendría que haber otro Cambiemos y era construir una coalición de gobierno sobre un programa".

Lo que sucederá después del 10 de diciembre en el actual oficialismo es también una incógnita en términos de liderazgo. Muchos dicen que el líder de Cambiemos será Mauricio Macri. Sin embargo, el diputado, opinó: "Cambiemos no tiene un jefe". Y agregó: "No es un problema de jefe, Macri es el presidente de la Argentina, que se jugó. En política lo peor que se puede hacer es convertirse en ameba, porque no te agarra nadie pero tampoco nadie te lleva; en la política hay que tener coherencia con tus principios y convicciones".

En cuanto al despegue que tuvo Juntos por el Cambio después de las PASO, el diputado opinó que, "por primera vez, la gente no solo votó economía, votó política". En ese sentido, dijo: "Es la primera vez que se incorporan valores. Por qué fue la gente a la marcha: se movilizó por otros temas además de la economía". Luego indicó que, de 24 distritos, el partido creció en 23 y que "la modificación social incluye hasta a gente muy lastimada y con pobreza".

El recuento de votos demostró que el voto amarillo se radicalizó en la franja central del país. "Arranca en la cordillera con Mendoza, pasa por San Luis, donde se había perdido, va hacia Córdoba, los ríos de Santa Fe, los ríos de Entre Ríos, el interior de Buenos Aires y la salida al mar en la Capital. ¿Uno puede decir que es clasista? No, casualmente es donde están el 90% de las pymes y al cual, para frenar el dólar, lo tuviste con el 90% de las tasas de interés".

Por último, el diputado señaló que hay que cuidar a ese 40% que depositó un voto de confianza en las urnas. "Lo que no nos va a perdonar a nosotros ese 40% es que no defendamos el valor de ese pensamiento", indicó, al hablar, por ejemplo, de la importancia de la independencia de la Justicia, uno de los emblemas que defiende el oficialismo.