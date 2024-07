Mario Russo habló de los reclamos por despidos en el Hospital Posadas y acusó: “Es una cueva de militantes”

Escuchar

El ministro de Salud, Mario Russo, hizo un análisis del sector y volvió a ahondar en la importancia de delegar en la provincias y los municipios una parte de la gestión del sistema de salud y, en cambio, sostuvo que la cartera de Nación debe funcionar como un “organismo rector”. El funcionario se refirió además a los recientes reclamos por despidos en el Hospital Posadas. Y tras ello apuntó: “Es una cueva de militantes”.

“No hay situación más vulnerable para un ser humano que no tener el dinero para afrontar esa situación [por asistencia de salud] y que eso se use para armar cuevas de militantes es pésimo, nosotros vamos a pelear contra eso”, apuntó Russo en diálogo con LN+ al referirse a la situación del Hospital bonaerense, en el que se dieron de baja más de 80 contratos, tras presentarse una serie de irregularidades.

“El Posadas es una cueva de militantes y lo estamos resolviendo”, insistió Russo. “Es un hospital con mucha historia, que tiene grandes profesionales, pero también tiene un gran desorden”, señaló el ministro de Salud.

“El Hospital Posadas da servicios y soluciona problemas a lo que es el corredor oeste, ahora cuando se viene trabajar acá, cualquiera de los que está trabajando tiene que cumplir con un horario de ingreso y egreso bajo un control biométrico, porque podemos discutir si los honorarios de los médicos son bajos o deficientes, yo estoy dispuesto a discutirlo pero lo que no estoy dispuesto es pagar y que ellos hagan que trabajan”, denunció Russo al explicar que el Gobierno encontró una serie de casos en los que los sueldos no podían justificarse al igual que el registro de horas extra.

“Acá no hay animosidad. Es lo que nosotros vimos, lo que dicen nuestros directores y lo que está registrado”, cerró el funcionario al respecto.

En otro tramo de la entrevista, Russo se refirió al conflicto por la entrega de remedios oncológicos luego que el gobierno bonaerense anunciara que ampliará su cobertura y luego que su par en provincia, Nicolás Kreplak, apuntara contra la gestión de Nación.

“Estamos muy contentos que luego de casi cinco años de gestión se den cuenta que no están dando respuesta a la entrega de medicamentos oncológicos. Anunciaron creo que un aumento de 12 mil millones para ello. Nosotros en estos primeros cuatro meses le administramos 20 mil millones para medicamentos oncológicos destinados a los bonaerenses”, aclaró.

“El 70% de los pacientes que llega al Ministerio de Nación porque nadie les dio respuesta son de la provincia de Buenos Aires. Nosotros entendemos que el gobernador debe fijar prioridades, entonces, sin hacer ningún juicio de valor si podemos tener un programa de lubricantes sexuales, podemos comprar los medicamentos oncológicos”, lanzó el funcionario en relación a la gestión de Axel Kicillof.

“Ellos están comprando clínicas de emprendedores en el conurbano a través de IOMA y no pueden comprar los medicamentos oncológicos”, apuntó Russo. “Los pacientes llegaban con una receta de cualquier médico de la provincia de Buenos Aires, oncólogo, o no, que pasaba por Desarrollo Social y le decía que no tenía cobertura y venía directamente a Nación”, describió el ministro.

“Nosotros creemos en una salud pública y privada veloz y tenemos una mirada absolutamente diferente. Ellos tienen la mirada de un Estado que va comprando cosas y prestando servicios”, planteó Russo. Y al respecto concluyó: “Les cuesta entendernos. Cuando llegamos tuvimos una muy buena reunión con los ministros y les dijimos: ‘A partir de ahora ustedes van a ser protagonistas, fijen las prioridades con su gobernador’. Nosotros estamos para acompañar”.

