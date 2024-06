Marra apuntó contra sus compañeros en la Legislatura por desconocerlo como presidente de bloque

Escuchar

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra apuntó este jueves contra sus compañeros del bloque libertario de la Legislatura por desconocerlo como presidente del mismo. El diputado capitalino, ladero del presidente Javier Milei y excandidato a jefe de Gobierno, dijo que sus pares quieren romper el bloque porque “les molesta que sea amigo del Presidente”.

En una nota girada a la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, los legisladores libertarios aseguran que hay un único bloque de LLA y es el presidido por Pilar Ramírez. Fuentes ligadas a la legisladora afirmaron a LA NACION que ahora Marra “está completamente relegado del bloque” y que él tiene que armar otro con un nuevo nombre, así como hizo Oscar Zago en el Congreso nacional. Por su parte, cerca de Marra indicaron que la nota es inválida y que él sigue siendo presidente de bloque.

Durante la sesión ordinaria en la Legislatura de este jueves, Marra dio un encendido discurso contra sus compañeros. “Parece que están buscando diferentes motivos para quedarse con una presidencia de bloque. ¿En serio me dicen? ¿Para eso se metieron en política? La verdad es que me avergüenza y le pido disculpas al cuerpo y a los porteños para tener que responder a esta nota improcedente en términos legales”, sostuvo el legislador cuando tomó la palabra.

“Me enteré por esta nota recientemente leída. Hacen las cosas mal porque no me llamaron, no me mandaron un mensaje. No tuvieron ni el honor de hablarme, lo hicieron por atrás. Saben la sensación horrible que uno siente cuando se ve decepcionado por gente con la que trabajó en campaña, que le pedían fotos para las redes. Todo esto que planteo me preocupa porque no sé qué le pasa a estos tres diputados que quieren romper el bloque”, agregó luego.

Y aseveró: “Si le molesta que tenga una relación con el Presidente, es mi amigo, ¿Qué quieren que haga? No tengo la culpa. Si les molesta que sea uno de los principales referentes de LLA, orgulloso estoy de defender a este gobierno. ¿Qué les molesta? ¿Que ponga el cuerpo?”

En la nota de la Junta Promotora que giró Ramírez, a la que tuvo acceso LA NACION, dice: “El único bloque de esta Legislatura que cuenta con el aval político y jurídico para el uso del nombre LLA es el presidido por Pilar Ramírez” . Fue firmada por Lucía Montenegro, Leonardo Saifert y Ramírez.

Por su parte, esta tarde, Ramírez publicó en su cuenta de X un mensaje asegurando que recibió el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem para asumir como presidenta de bloque: “Gracias @KarinaMileiok, @MenemMartin y Junta Promotora de @LLibertadAvanza por confiar en mi para presidir el Bloque de LLA en @LegisCABA. Sigamos defendiendo los valores de la libertad, ¡VLLC!”







Noticia en desarrollo.

