"Mi miedo es que el presidente se pase cuatro años tratando de que nada estalle, pero sin que nada haya cambiado sustancialmente tampoco", dijo el escritor. Fuente: Archivo

Martín Caparrós dijo que el gobierno de Alberto Fernández "no sabemos bien qué es", que no sabe si el presidente "es la persona" para terminar con la desigualdad y que teme de que "se pase cuatro años tratando de que nada estalle pero sin que nada haya cambiado sustancialmente tampoco". También criticó la libertad de Julio de Vido.

El escritor y periodista, nombrado "Ciudadano Ilustre" de la Ciudad de Buenos Aires en 2018, estuvo en el piso del programa Y ahora quién podrá ayudarnos que conduce Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos para presentar su último libro Sin Fin, una novela de ciencia ficción publicada por Mondadori. Sobre el final de la entrevista, Tenembaum le preguntó por el Presidente.

¿Qué te genera Alberto? ¿Dudas, esperanzas, desilusión, sospechas?

Seguí enumerando y yo firmo todo lo que dijiste. Es raro. Me parece que todavía estamos viendo qué va a hacer su Gobierno. Algunas medidas nos gustan, varias medidas nos gustan, otras nos gustan menos, pero no sabemos bien qué es. ¿No? Todavía falta determinar cómo es [Alberto Fernández].

¿Cuál es tu principal ilusión y cuál es tu principal miedo?

Mi principal ilusión es que de verdad lleve adelante una serie de planes como fue la campaña contra el hambre para acabar con este país tan espantosamente injusto (...) Para que encuentre la forma y que el país no esté dividido entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Es mi esperanza, pero no sé si es la persona que pueda hacerlo.

Después, el autor de Valfierno (2004), Los living (2011) y Comí (2013) entre otros, se refirió al temor que le genera el nuevo gobierno.

"El miedo principal es que todo se vaya como diluyendo en una especie de poca cosa ; que haya medidas como que [Julio] De Vido esté en la calle; que todo vaya quedando en muy poquito, y que vaya zafando con algunas cosas y vaya manteniendo una especie de calma", desconfió.

"Me parece que estos primeros meses lo que quería (el presidente) era que nada estallara, casi diría que mi miedo es que se pase cuatro años tratando de que nada estalle, pero sin que nada haya cambiado sustancialmente tampoco ", finalizó.