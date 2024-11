Martín Llaryora reclamó por los fondos para las provincias y abogó por un presupuesto “equilibrado”: “Hay una demanda clara”

En el marco de la discusión por el Presupuesto 2025, sobre el cual algunos gobernadores emitieron un comunicado exigiendo que tenga un “equilibrio fiscal que cumpla con la ley”, Martín Llaryora, de Córdoba, ratificó la postura y especificó que existe “una demanda clara”. Además de reclamar fondos al Gobierno, afirmó que los principales perjudicados por la falta de ingresos son los jubilados provinciales.

“Si hay chances o no de que se apruebe el presupuesto depende. Para mí sería muy importante para la institucionalidad. Obviamente que tenga equilibrio fiscal, como el que nosotros enviamos a la Legislatura de Córdoba”, abrió Llaryora entrevistado en LN+ el martes por la noche y explicó: “Hay una demanda clara que la mayoría de los gobernadores tenemos y tiene que ver con las jubilaciones provinciales de las cajas no transferidas. Uno sabe que, si pone una exigencia, tiene que sacar de un lado y equilibrar del otro. Esa discusión es la que no se está dando y es una responsabilidad del Gobierno”.

En ese sentido, profundizó: “Nosotros queremos un presupuesto equilibrado, no hay que ser irresponsables. Sabemos que se cobran impuestos nacionales para las cajas de jubilaciones provinciales y se está enviando cero pesos, y hay un reclamo judicial. Si no se da a través del parlamento, será por medio de la Justicia, como ya tantas veces ha reconocido los aportes que tendrán que venir a las cajas”.

Llaryora insistió en que los a jubilados cordobeses no les llegan los fondos y que el gobierno provincial está poniendo dinero en cubrirlos, por lo que remarcó: “Espero que haya presupuesto porque me parece institucionalmente muy bien para la Argentina y, en caso contrario, una señal muy fea”.

“Hay que ver qué gastos sacamos y dónde ponemos los ingresos, pero para cumplir con lo que dice la ley. Son cosas que después la Justicia va a tener que juzgar. En definitiva, pagamos los impuestos para que vayan a la ANSES y ellos paguen las cajas que se transfirieron, pero no mandan la plata de las que no se transfirieron”, agregó.

Sin embargo, y a pesar del reclamo, el gobernador se puso del lado del gobierno nacional. “En el caso de Córdoba, consideramos que no es justo que le retiren el DNU en virtud de cómo está el parlamento para quitar una facultad para renegociar la deuda”, sostuvo y ejemplificó: “Esto es de la misma manera en la que avanzamos con el reclamo universitario. La universidad necesita financiamiento y la generación de talento es necesaria, y también estoy de acuerdo en que las auditen. Hoy hablé con algunos diputados nuestros y les comenté esto”.

En esta línea, Llaryora destacó la gestión cordobesa y pidió que se tengan en cuenta sus números: “Nosotros podemos hablar de esta manera porque hace tiempo que tenemos superávit, no es nada nuevo. El otro año pusimos 3500 millones de dólares. Mientras otras provincias reciben regalías, nosotros regresiones”.

Por otra parte, se refirió a la inclusión de las obras públicas en el Presupuesto 2025, sobre lo que explicó: “El Presidente tomó la decisión de no hacerla, sino que la hagan los privados. Nosotros tenemos un presupuesto equilibrado y un plan de desarrollo que la incluye y, de hecho, el Gobierno ha tenido casos también”.

“Hay determinadas obras públicas que se deben hacer porque no llegan ni los gobernadores, ni el capital privado, pero esa es una decisión del Poder Ejecutivo”, cerró.

LA NACION

