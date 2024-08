Martín Lousteau aseguró que hay “indicios” de que los servicios de inteligencia son utilizados para perseguir periodistas y opositores

Escuchar

A raíz de su nombramiento como presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, Martín Lousteau se refirió al organismo y explicó hacia dónde apuntará. De esta manera, celebró que no haya quedado en manos del oficialismo debido a que hay “indicios” de posibles persecuciones contra periodistas y opositores .

Lousteau expresó: “Estas comisiones no deben ser un instrumento más del oficialismo, porque estamos viendo no solamente lo que ha pasado con los servicios de inteligencia en los últimos años, sino que últimamente hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, y para perseguir opositores . Entonces me parece importante controlar eso”.

Así, el senador aseguró que su equipo trabajará para que la Bicameral de Inteligencia funcione como órgano de control. “Para eso debería estar como otras comisiones que tienen que hacer controlar en manos de la oposición y no del oficialismo”, sostuvo.

“Controlar eso es parte constitutiva del ADN radical, si no hay un buen control de estos órganos, le hacemos un muy flaco favor a la democracia”, señaló, y complementó: “Si estos órganos no se atienen a las normas constitucionales, a las normas más legales y a las normas reglamentarias, lo que está en juego, lo que está en peligro y lo que se denigra son las garantías individuales constitucionales y, por ende, también la vida democrática”.

Precisamente, Lousteau indicó que parte de la tarea de control de la comisión es de auditoría y ejemplificó: “Recientemente, lo que ha pasado es el decreto 656. En un tiempo récord ha hecho una asignación de fondos reservados de 100 mil millones de pesos, de los cuales ya se ha devengado y pagado el 80%. Esta creación y asignación por DNU ocurre en el medio de un montón de carencias donde se dice que no hay dinero. No hay dinero para los jubilados, pero aparentemente para utilizar muy rápido gastos reservados dentro de la Secretaría de Inteligencia sí ”.

En esta línea, se refirió al debate en rechazo al DNU que se llevará acabo mañana en el Senado por medio de auditoría y le solicitó responsabilidad a su bloque. “Me gustaría ver un bloque radical que mañana baje, que dé el debate y que vote en contra. Me gustaría ver eso, ¿sí? Porque es parte de los principios con los que nos criamos, parte de los principios que son fundantes de una democracia que nos costó mucho conseguir, y parte del legado de [Raúl] Alfonsín. Me gustaría que los diputados radicales bajen y voten como corresponde”, exigió.

El respaldo de Lousteau en su candidatura a la presidencia de la comisión

Tal como informó LA NACION, el oficialismo perdió la presidencia por desacuerdos que obtuvo con el Pro, por lo que, con el apoyo del kirchnerismo, el senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau, ganó la pulseada y quedó a cargo de la comisión. De esta forma, se convirtió en el cargo de auditar los gastos reservados del sistema de inteligencia que, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, crecieron casi un 800%.

Previamente, Santiago Caputo –el asesor del presidente Milei- y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habían propuesto sus candidatos: Edgardo Kueider y Martín Goerling, respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos reunía la mayoría de los miembros para ser designado, por lo que se cayó su postulación.

Así, Lousteau aprovechó y consiguió el aval de ocho de los 14 miembros y, por obtener mayoría, fue designado. Además de su voto, también lo apoyaron la diputada radical Mariela Coletta –quien lo propuso para el cargo-, Leopoldo Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, Oscar Parrilli, Eduardo Wado De Pedro y Florencia López.

