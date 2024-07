Martín Lousteau opinó sobre Ariel Lijo: “La trayectoria me parece que tiene puntos buenos y malos”

Escuchar

El senador nacional Martín Lousteau opinó acerca de la postulación del Gobierno de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y dijo que pese a tener una opinión sobre ambos, antes de definirse, quiere escucharlos cuando sean interrogados en el Senado. En específico, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) consideró que la trayectoria de Lijo “tiene puntos buenos y malos”.

“ Cuando vengan las audiencias públicas sobre Lijo, como hago siempre con todos los temas, voy a mirar en detalle cuáles son los apoyos, cuáles las objeciones, haré preguntas, escucharé las de los demás y recién después de todo ese proceso voy a tomar una decisión con los dos jueces ”, manifestó Lousteau entrevistado por Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas de LN+.

Desde que el Ejecutivo postuló al juez Ariel Lijo para integrar el puesto restante en la Corte Suprema, diferentes legisladores se expresaron en contra de la nominación. Varios de los que cuestionaron el trabajo, las formas y los casos que tuvo en su haber el magistrado fueron miembros de la UCR, por lo que desde un principio se puso el foco sobre el presidente de ese partido, Lousteau, para conocer si votaría a favor o en contra de su pliego cuando este ingrese a la Cámara de Senadores, el órgano que define si se incorpora o no como ministro al Máximo Tribunal de Justicia.

“Tengo una opinión, pero me parece que amerita profundización de todo”, explicó Lousteau y siguió: “Lo quiero escuchar a Lijo, quiero ver cómo responde las preguntas que se les hacen a los dos. Quiero ver de las objeciones que vinieron, estudiarlas una por una”. “La trayectoria me parece que tiene puntos buenos y malos”, insistió el exministro de Economía que se posicionó como uno de los principales críticos respecto a la administración de La Libertad Avanza, pero que deja la puerta abierta sobre este designio del Gobierno.

En ese sentido, el economista y exembajador en Estados Unidos, criticó las formas en las que se expresa el Presidente, en especial durante sus continuos viajes al exterior. “ No me gusta tener que explicarle a mi hijo que lo que dice el Presidente está mal. Que cuando insulta está mal, que cuando ataca está mal. Que cuando un presidente se junta con un expresidente de otro país y creen que es gracioso decir que son inmorales, o que siempre tienen una erección, o que nunca tuvieron relaciones homosexuales, no me parece que sea positivo ni que construya nada”, evaluó.

“No me gusta un presidente que ataca a un gobernador y lo compara con una persona que tiene síndrome de Down. No me gusta un presidente que avala vituperios contra periodistas porque hubo alguna crítica que no le gustó. No me gusta un presidente que viaja a agredir a otro presidente ni tener que decirle a mi hijo que esa es la sociedad en la que tenemos que vivir”, remarcó.

Pese a ello, coincidió en un apartado con Javier Milei. El senador indicó que no ve posible por el momento la salida del cepo. Algo similar a lo que expresó en recientes declaraciones tanto el jefe de Estado como los funcionarios de Economía. “ Todavía no tenemos el nivel de reservas suficientes ”, explicó Lousteau y siguió: “Salir del cepo significa la normalidad de cualquier país del mundo, que puedas salir a comprar dólares sin ninguna restricción”.

“También si alguien que tiene títulos públicos se asusta y dice que no quiere invertir más en la Argentina y que quiere sus dólares y sacarlos, no hay para eso. O si todas las empresas dijeran que no les gusta el panorama de la Argentina y todo lo que invirtieron lo quieren girar afuera, no hay. Si hubiera certidumbre, el cepo es innecesario. Pero en momentos de incertidumbre, es necesario”, sintetizó.

LA NACION