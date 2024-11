Martín Menem apuntó contra un streamer y lo acusó de querer “estafar a la gente”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó este martes contra el streamer Tomás Rebord, luego de que le pidiera al mandatario Javier Milei imprimir “unos billetitos” para paliar la baja actividad económica. El dirigente de La Libertad Avanza lo acusó además de “estafar a la gente” por el uso de la emisión monetaria, un mecanismo que la administración libertaria dispuso eliminar para alcanzar el déficit fiscal y bajar los índices inflacionarios.

En su programa nocturno Hay Algo Ahí del canal de streaming Blender, Rebord le dio una sugerencia al titular del Ejecutivo durante su editorial “una misión para capitán emisión”. Pidió que se emitan billetes para que la gente pueda paliar el bajo nivel de actividad. “Voy a decir algo, esto queda entre Milei y yo, le voy a hablar solo al Presidente. Javier, entre vos y yo, no hay que emitir siempre, no, no, emitir es malo, malo, malo. Pero, a esta economía con estos niveles de actividad, con estos niveles de desplome, un poquito de insane ass magic money... Los tuiteros libertarios no se van a enterar. No se entera nadie”, expresó Rebord con gestos de sus manos tirando especias.

Y agregó: “Jugás callado, un poquito nada más. Estamos en piso de piso. Tirate unos spice, unos billetines mágicos, un poquito de emisión”.

En tanto, deslizó la posibilidad de que “esa sea la campaña del peronismo.” “Esto es para que choque otro. En el spot hay un ferretero diciendo, ‘no vendo nada’. Entra alguien diciendo, ‘¿me das un repuesto del cuchuflo?’ Y le dice, ‘si, sale 15 dólares’, pero no tiene plata. Y de repente hay una luz y aparece el capitán emisión y dice, ‘no sería un problema si tuvieses billetes mágicos. Le da la plata mágica y todos somos felices, un poco, nada más. Piénsenlo. Es mi sugerencia para la política monetaria, encontrarnos en un punto medio”.

En ese contexto, a través de su cuenta de X, Menem lo cruzó a Rebord en duros términos. “Decía [el físico Albert] Einstein, ‘dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro sobre el universo’. En este caso hay que sumarle esa PERMANENTE intención de estafar a la gente”, escribió el titular de la Cámara baja. “Lo llevan en su ADN. La evidencia no perdona”, insistió.

Decía Einstein:

“Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro sobre el universo”



En este caso hay que sumarle esa PERMANENTE intención de estafar a la gente.



Lo llevan en su ADN.



La evidencia no perdona. https://t.co/isu9AWxlik — Martin Menem (@MenemMartin) November 5, 2024

El recorte que subió la cuenta oficial de Blender termina cuando Rebord sugiere que la emisión monetaria sea la campaña del peronismo para las elecciones. El streamer, luego continuó: “Es lo que veo en el parámetro de cómo está la discusión ahora, por eso entra el bait [la carnada a Milei]. No es bait, es una discusión política estructurada como trampa para que todos se sientan conformes en el manicomio a cielo abierto que hemos construido, y eso ocurre por la infantilización absoluta de la política que estamos atravesando producto de dos gobiernos fallidos y un tercero que se empernó a la población con una promesa de futuro”.

No es la primera vez que un dirigente libertario le contesta a Rebord. Incluso Javier Milei reposteó uno de sus videos acerca del riesgo país y le comentó: “Cuando escuches o leas al ejército de imbéciles cultores de las formas (por estar carentes de contenido) y de la moderación ponerse quisquillosos recordá que del otro lado hay bestias como las del video incapaces de leer un solo dato”.

Cuando escuches o leas al ejército de imbéciles cultores de las formas (por estar carentes de contenido) y de la moderación ponerse quisquillosos recordá que del otro lado hay bestias como las del video incapaces de leer un solo dato...

CIAO! https://t.co/xA6uYBtG5e — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2024

LA NACION

Temas Martín Menem