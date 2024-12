Martín Menem aseguró que es “cuestión de tiempo” para que se apruebe el proyecto de ficha limpia

Tras la falta de quórum que por segunda vez no permitió que la Cámara de Diputados debatiera el proyecto de ley conocido como “ficha limpia”, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, adelantó que la aprobación de la normativa “es una cuestión de tiempo” y se refirió a la ausencia de algunos legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en el recinto el pasado jueves. “Desde mi interpretación, los números igual no daban. Hicimos el mayor esfuerzo para que esto salga, pero no está maduro o le falta mejorar. Que quede claro, va a salir. Es un tema de tiempo, como nos pasó con muchos proyectos que no lograron caminar durante este año”, adelantó.

Así, en diálogo con Radio Mitre, marcó: “No había voluntad, pero sé que ficha limpia va a salir, es un tema de tiempo nada más. Se mejorará el proyecto, es tiempo. Así como con la ley bases, que era ambiciosa y sacamos la que pudimos, no lo que hubiésemos querido; con la reforma laboral; con varias cuestiones dando vueltas”.

El funcionario también se refirió a las críticas de la oposición que lo apuntaron por dar por cerrada la cesión a los 30 minutos de comenzada ya que no tenían el número suficiente de legisladores para debatir. “Siempre me rasparon por cumplir el reglamento. Es inédito, parece que está mal según la vara o la medición de vaya a saber quien. A lo largo del año se levantaron varias cesiones a los 30 minutos, es lo que permite el reglamento”, explicó y añadió: “Si vos tenés sesión el 5 a las 12, lo lógico es que estés tres horas antes en el lugar. No vas a llegar tarde porque te echan del trabajo. Le estoy tirando a los que me atacan por cumplir el reglamento y dicen que no tuve tolerancia, lo hice siempre igual. Pasó en una sesión que era solicitada por el oficialismo, pero no había quórum y se levantó a los 31 minutos. Eso de muñequear el reglamento y estirarlo como se hacía antes según a quién le convenía, no es justo”.

Los diputados en la sesión para tratar "Ficha Limpia". Fabián Marelli

Tras el fracaso del jueves, distintos actores del arco libertario remarcaron que el proyecto que impide que sean candidatos quienes tengan una condena por corrupción confirmada por un órgano judicial de instancia superior) puede promover causas armadas por el poder de turno en connivencia con determinados jueces, y que eso tendría que ver con la ausencia de los ocho diputados que no bajaron al recinto. El mismo presidente Javier Milei se refirió al tema el pasado viernes y propuso redactar un proyecto propio para el cual todavía no se definió el contenido y mucho menos si será incluido en sesiones extraordinarias.

Al respecto, Menem consideró: “Nos exigen que hagamos con 30 diputados lo que otros no pudieron hacer con 100. Me molesta la doble vara para medir un proyecto que da vueltas desde 2016. Cuando tenía 116 diputados, en Juntos por el Cambio (JxC) no pudieron avanzar. Cuando nos sumamos con el Pro todavía nos faltaban 50 diputados. Fue titánica la tarea que se realizó, no es tan simple”.

Sobre la ausencia de los legisladores, remarcó que aunque hubiesen estado presentes la Cámara no habría alcanzado el número necesario de presentes, y destacó el compromiso de LLA con la aprobación de la ley. “LLA es firmante del dictamen, todos los diputados firmaron, el pedido de sesión también fue por diputados de LLA; esas especulaciones espurias que se hacen me parecen ridículas. Hay una diferencia fundamental con el resto del arco político: queremos que nos vaya bien porque eso nos va a dar poder político, no queremos gobernar mil años por poder”, diferenció.

Menem tras declarar la falta de quorum para la sesión de "Ficha Limpia". Fabián Marelli

Finalmente, Menem tocó el tema de la posible futura candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner, quien recientemente fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por causas de corrupción: “No se trata de si me gusta o no: si tiene una condena, para mí no tendría que ser candidata , ni ella ni ninguna persona que tenga condena”.

“Es una barbaridad pensar eso”, consideró sobre las especulaciones de una alianza entre Milei y Cristina para favorecerla con la caída del proyecto de ficha limpia. Y sumó: “Llevamos 12 meses de gobierno y las cosas están saliendo bien, lamentablemente para muchos. Hay gente que no está contenta, porque eso marca que en LLA nos va a ir bien el año que viene y tratan de meternos en la misma bolsa e igualar para abajo. No somos todos iguales, estamos haciendo las cosas distintas, el que las hace las paga. Por eso hacemos el sello electoral propio: partamos de que LLA está a 90 diputados de tener quórum, es inédito”.

En la misma línea, expresó que si la Corte Suprema de Justicia resolviera rápido las causas como la que enfrenta la expresidenta, “no sería necesario hablar de ficha limpia”. “Es un parche a un sistema que falló últimamente. La Corte necesita estar constituida y trabajar tranquila, y sí me gustaría que los casos se resuelvan rápido”, cerró.

LA NACION