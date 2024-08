Martín Menem cargó contra Pichetto por no dar quorum y opinó sobre la visita de libertarios a represores

Escuchar

Luego de ser apuntado por el diputado Miguel Pichetto el miércoles a través de un comunicado de su bloque, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le devolvió cuestionamientos un día después. No solo se mostró sorprendido porque quien fue su aliado no bajó a dar quorum sino que lo acusó de poner por encima “otros intereses” que nada tenían que ver con la sesión que no alcanzó el número y no se pudo realizar. Además, opinó sobre el grupo de libertarios que visitó a represores qe intentó despegarse.

“Estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos el más importante y el que más hace mella, el del banco de datos genéticos. Estaban las Madres del Dolor, entre ellas la mamá de Lucila Yaconis, la mamá de Ángeles Rawson, la mamá de Lola Chomnalez... Un proyecto que había generado un acuerdo bastante amplio en toda la Cámara, habían venido desde muy lejos las mamás. Nos parecía que era el tema más importante del día. Por ahí algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses ”, se quejó Menem en Radio Mitre, con una referencia al proyecto que buscaba una reforma del banco de datos genéticos para que alcance a delitos contra la integridad sexual y otros también graves.

Esa era una de las iniciativas que se iba a tratar en la sesión del miércoles pero que no tuvo asidero debido a que no se alcanzó el número para el quorum. Unión por la Patria (UP) no se sentó en el recinto pero tampoco lo hizo Hacemos Coalición Federal, que comanda Pichetto y que en todo el debate por la Ley Bases fue aliado del Gobierno. Después, desde ese espacio mandaron un comunicado con críticas a Menem y un pedido expreso para que garantice el normal funcionamiento de la Cámara. En tanto, tras bambalinas algunos deslizaban que había enojo del dirigente peronista por una supuesta falta de acuerdo por las designaciones para la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Habíamos convenido que iban a bajar a la sesión, igual que UP. Era un tema que nos excedía a todos [el del banco], está muy por encima de cualquier postura política. La verdad es que quedé sorprendido porque en Labor Parlamentaria, que es donde se ordena la sesión... iba a ser una sesión larga y demás, iban a estar presentes, pero bueno, ahí habrá empezado otro tipo de situación . Quedé muy sorprendido. Espero que no vuelva a ocurrir. Las Madres del dolor no pueden esperar porque encima tienen un consenso absoluto y yo quedé realmente dolido con el tema” , insistió Menem, quien dijo que buscará volver a introducir esta cuestión la semana que viene.

Al respecto de un disgusto de Pichetto por la AGN, lo endilgó a “especulaciones”, aunque acotó: “Más allá de las preferencias o de lo que uno pueda aspirar en otros cargos, este tipo de temas hay que separarlos de cualquier otra situación”.

Además, aventuró que pudo haber existido una relación entre que Unión por la Patria no haya dado quorum y la posibilidad de que en las cuestiones de privilegio se abordara la denuncia por violencia de género que hizo la exprimera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. “Es una de las cosas que seguramente iba a saltar en el recinto. La Cámara es la caja de resonancia de todas las situaciones que ocurren día a día y este tema del expresidente hubiera sido seguramente un objeto de repudio. Aprovecharon que faltaban algunos miembros de la Cámara, no hubo forma y se pasó. Seguramente que se especuló con eso”, comentó.

Visita a represores

Por otra parte, Menem negó haber avalado la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) -Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo- a represores presos en Ezeiza.

“Son unos delirantes los que dicen eso”, indicó para descartarlo, a la vez que dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tampoco estaba al tanto.

“Estas son acciones individuales de algunos diputados y punto. Yo no puedo cortar las libertades de los diputados más allá de que puede ser atacable, a algunos les puede molestar, pero ratifico esto: no es la postura de la Casa Rosada, no es la postura de este presidente de la Cámara de Diputados ni es la postura del bloque. Son acciones individuales y punto”, indicó en el mismo sentido que se expresó el presidente Javier Milei y marcó: “Yo no lo hubiera hecho, no comparto este tipo de actitudes”.

