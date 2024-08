Martín Menem pidió que los diputados de LLA sean “leales y agradecidos” con Milei

Escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, se refirió a la crisis que atraviesa La Libertad Avanza (LLA) tras los chats que dio a conocer la legisladora Lourdes Arrieta sobre la gestión de la visita a los represores detenidos en el penal de Ezeiza. “No comparto que se haya realizado la visita, no es la posición del bloque ni de la casa de Gobierno, bajo ningún punto de vista. Son acciones individuales y no soy yo quien las tiene que juzgar”, expresó.

“Son condenados, están cumpliendo una condena y punto. Si alguien los quiere visitar es parte del derecho personal de cada uno, pero no lo comparto”, sumó.

Asimismo, en diálogo con Radio Mitre, expresó que la continuidad de la diputada en el bloque no depende de él, pero señaló: “Es más importante lo que necesita la Argentina que los problemitas que podamos tener”: “No soy el presidente del bloque, yo no soy el que decide: el bloque es un cuerpo que decide por mayoría. La semana que viene se tomarán decisiones“. “ Siempre se puede salir, siempre se puede pedir disculpas, siempre se puede dar vuelta la página porque necesitamos una Argentina unida ”, sostuvo.

Y remarcó: “De los 30 y pico de diputados electos en 2023, ninguno de nosotros tiene votos propios; le debemos la posibilidad a Javier Milei y tenemos que apoyar todos los proyectos del Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros. Hay que ser leales, agradecidos y consecuentes con lo que nos puso en la Cámara de Diputados”.

Diputado Martin Menem. Tratamiento Ley Bases en Camara de Diputados del Congreso Nacional. Buenos Aires, 30/04/2024 Foto: Marcos Brindicci MARCOS BRINDICCI

“Me parece que no es un tema trascendental y no le va a cambiar la vida a nadie. Tendríamos que hablar de lo importante y de lo que le cambia la vida a la gente. El origen de LLA hizo que sea un grupo heterogéneo, con distintos partidos en distintas provincias”, explicó y agregó: “Los perfiles distintos también hicieron que se generen diferencias. Es de público conocimiento que ocurrieron situaciones internas que dispararon conflictos que se van a resolver”.

De esta forma, consideró que la interna dentro del bloque de diputados libertario no implicará necesariamente una pérdida de votos. “ No creo que nos quite votos porque no creo que haya diputados electos gracias solamente y exclusivamente al voto de la gente para Milei que tengan la debilidad de no apoyar al Presidente . Me parecería una locura y sería inadmisible”, expresó.

Y remarcó: “Esto nos quita tiempo y un poco de estabilidad, pero es un bloque que se está consolidando y todos los bloques tienen ruidos y movimientos. Tal vez éste resalta más porque es oficialista, pero me gustaría que se den una vuelta por Unión por la Patria (UP), el PRO, el radicalismo... Toda la política se está reconstruyendo”.

“Somos un partido nuevo, que tiene dos años desde que existe. Le estamos dando trascendencia a algo que no determina si la gente llega a fin de mes o si se termina la inflación, no colabora con los problemas que en serio nos interesan”, cerró.

Las asignaciones a la SIDE y el rol de Martín Lousteau

En otro momento, Menem re refirió al aumento de $100.000 millones en fondos reservados que le otorgó por decreto el Gobierno a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que fue rechazado por la Cámara de Diputados este miércoles. “El Gobierno recibió una agencia de inteligencia diezmada, desprofesionalizada, con pocos recursos y tecnología, en un contexto de que la Argentina había tomado una posición internacional determinada”, lamentó.

“Era necesario dotar de todos los mecanismos a una agencia de seguridad fuerte, que tenga posibilidad de hacer frente a las amenazas en caso de ser necesario. Me extraña que los espacios políticos que fueron gobierno y tuvieron la SIDE a cargo se hagan los distraídos con la situación en la que está en juego la seguridad de los 45 millones de argentinos”, cuestionó.

Y apuntó contra el sector de Pro que votó en contra del decreto 256/2024 junto al kirchnerismo tras recibir instrucciones del jefe del partido, Mauricio Macri: “No me extraña la posición de UP porque es la máquina de impedir. Me cuesta entender la posición de algunos bloques, pero con diálogo vamos a seguir... Esto es empezar de nuevo todos los lunes”.

Así quedaron los resultados sobre el DNU que aumentó los fondos reservados de la SIDE.

Finalmente, el legislador mileísta se refirió a la designación del senador radical Martín Lousteau al frente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, encargada de auditar los gastos reservados del sistema de inteligencia. “A la Bicameral la presiden los oficialismos, pero acá la preside el kirchnerismo de mano de Lousteau ”, acusó.

“Si fuiste ministro de Cristina durante el kirchnerismo, les votás todo y ahora te vota el kirchnerismo para que presidas la Cámara... Dejame decirte que Lousteau es kirchnerista, no deja ninguna duda”, afirmó y sumó: “Pasó por todos los partidos, hay que sacarle la careta de una vez. Lo juzgará la gente a la hora de votar a finales de 2025″.

