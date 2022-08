Martín Tetaz propuso poner un tope a las paritarias de los encargados para frenar la suba de expensas

“ No puede no haber relación entre lo que aumenta el sueldo del portero y lo que aumenta el sueldo de los que le pagan . Es simple, en la mayoría de los departamentos o viven jubilados o son personas que trabajan. Bueno, lo que proponemos es que el tope del aumento de los encargados surja de la suma del 50 por ciento, el aumento de jubilaciones mínimas y 50% el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y no pueda pasar de ahí”, con esa frase el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Tetaz, resumió a LA NACION el espíritu del proyecto de Ley que presentó en las últimas horas en la Cámara baja con el que busca poner un tope a las paritarias de los encargados de edificio en todo el país.

Acompañado de otros 17 legisladores del interbloque JxC, el economista bonaerense presentó la iniciativa que plantea la modificación del artículo 19, título “Comisión paritaria”, de la ley 12.981 y que propone que quede redactado:“Institúyese una comisión paritaria central compuesta por dos delegados obreros y dos delegados patronales, que actuarán por las organizaciones numéricamente más representativas de los mismos. Esta Comisión será presidida por un funcionario del Ministerio de Trabajo y Previsión y tendrá funciones conciliatorias y de arbitraje voluntario en los conflictos que se planteen entre las partes, sin perjuicio de otras facultades que expresamente se le acuerdan por la presente ley. En el caso de que la representación de los delegados patronales sea ejercida por representantes de los administradores de consorcios de propietarios, las modificaciones porcentuales de las retribuciones no podrán exceder en ningún caso -incluye conceptos especiales como bonos u otros conceptos - lo que surja de computar un cincuenta por ciento del incremento equivalente al porcentaje de aumento otorgado a las jubilaciones mínimas y el restante cincuenta por ciento por el índice salarial RIPTE que se haya obtenido en los 12 meses anteriores a que tenga lugar la paritaria”.

“Los Concejos de Administración de cada edificio podrán aprobar sumas mayores en sus respectivos edificios. En las delegaciones regionales del citado ministerio designadas al efecto podrán asimismo integrarse subcomisiones paritarias, cuyas facultades se limitarán a las funciones conciliatorias y de arbitraje que esta ley confiere a la paritaria central. Los laudos dictados por las subcomisiones serán elevados en todos los casos a la Comisión Paritaria Central, que deberá expedirse dentro del plazo de sesenta días de haberse sometido el problema a su consideración, entendiéndose que si así no lo hiciere quedará homologada la medida adoptada por la subcomisión”, cierra el artículo central del proyecto de los parlamentarios opositores.

A modo de ejemplo, Tetaz sumó: “No puede haber bono para los porteros, si no hay bono para los jubilados. O bono para los jubilados de siete mil pesos y para los porteros de 128.000. La cuenta no da. No da porque después no se puede pagar”.

El economista además recordó que en la actualidad, “esta paritaria no tiene nada de paritaria porque no están sentados los tipos que le pagan. Está sentada una sola parte, los porteros y tiene un invento ahí de contraparte, que todos sabemos que no existe”.

Necesitamos controlar el aumento de las expensas. Por eso presentamos un proyecto de ley para ponerle un tope al aumento de las paritarias. Mirá lo que queremos modificar.#Aumentos #Paritarias #Expensas #Inflación #Economía pic.twitter.com/0CUyhGDObE — Martin Tetaz (@martintetaz) August 16, 2022

Entre los fundamentos del proyecto, Tetaz expuso: “La injerencia que tiene el sueldo de los encargados de los edificios en las expensas es muy importante dependiendo de las características de cada edificio, generando situaciones de incobrabilidad y de imprevisibilidad en los gastos de cada persona humana o jurídica que posea, como titular de dominio o inquilino, una unidad funcional”.

“Eliminar la discrecionalidad de una negociación y contar con un incremento de las retribuciones de los encargados de edificios basado en un cálculo matemático que promedia los incrementos de la mayoría de los propietarios e inquilinos de las unidades funcionales otorga mayor previsibilidad, equidad y justicia”, sumó en la argumentación.