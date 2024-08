Martín Tetaz se mostró como jubilado en X y le contestó a Javier Milei por la nueva ley de movilidad

Escuchar

“Vos también vas a ser viejo, vos también te vas a jubilar. Todos vamos a ser jubilados”. La voz que se escucha es la de Martín Tetaz. Pero el protagonista del video parece tener unos cuántos años más que el diputado nacional de la UCR. Sin embargo, se trata del mismo Tetaz, que usó un filtro para asemejar su imagen física a la de un adulto mayor e interpelar a sus seguidores. En un minuto, el legislador criticó el argumento de Javier Milei para vetar la nueva ley de movilidad, que pretendía recomponer los ingresos de ese sector en un 8,1%.

El Presidente acusó a los senadores de “degenerados fiscales” y anticipó que no entregaría el equilibrio fiscal para que la oposición haga “demagogia”.

Tetaz retrucó: “Punto número uno: ahorran millones de juicios para el Estado. Punto número dos: les devuelve la inflación del mes de enero que el Gobierno se había afanado y se lo devuelve”.

Sobre esto, detalló: “Antes le habíamos aprobado al Gobierno el aumento al impuesto al tabaco, antes le habíamos desaprobado al Gobierno los fondos para la SIDE; financiamiento suficiente para pagar eso”. En la tercera idea, Tetaz aseguró que el aumento de la jubilación mínima es lo mismo que se está pagando ahora con el bono. “El aumento hacia adelante, si aumentan los salarios, se financia con el propio crecimiento de la economía, les damos a los jubilados la mitad del crecimiento de la economía, lo que quiere decir que el gasto previsional como porcentaje del PBI se va a achicar siempre. La fórmula más responsable para las finanzas públicas, la que evita los juicios y la que hace justicia con todos los jubilados”, cerró.

Además, Tetaz fijó el posteo en X y puso su imagen de jubilado como foto de perfil.

Manuel Adorni desmintió que el veto sea parcial

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este lunes que “la idea del Presidente es que el veto sea total”, y aclaró: “No hay ningún tipo de negociación”. Al hablar acerca de los plazos que tiene el Gobierno para llevar adelante el veto de la ley que sancionó el Senado la semana pasada, precisó: “La decisión del Presidente está tomada, entiendo que hay 10 días hábiles a realizar el veto, son prácticamente 15 días de corrido”.

Asimismo, indicó que aún no sabe si la determinación se publicará durante los próximos días. “Veremos cómo avanza administrativamente en el proceso burocrático esta decisión del Presidente”, añadió. Ante las consultas de los periodistas en la ronda de prensa, Adorni planteó: “Me parece que hay que entender el trasfondo de todo esto que es el intento de romper el equilibrio fiscal, la gravedad de todo esto es que es tan evidente que cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos no hay otra razón para hacer eso que no sea efectivamente romper el equilibrio de las cuenta públicas, independientemente de lo fino de los cálculos”.

En el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei cuestionó el viernes pasado “a los que se unieron” para votar a favor de la ley de reforma jubilatoria y los volvió a llamar “degenerados fiscales”.

“Tenía otro discurso. Lo tuve que modificar. Como dije hace dos meses, si los degenerados fiscales quieren romperme el programa económico los voy a vetar. Hicieron un disparate. Ante semejante acto de irresponsabilidad tuve que cambiar el discurso”, admitió el jefe de Estado. Al mismo tiempo, se preguntó: “¿Me pueden decir por qué votaron todos juntos a favor del populismo y la demagogia?”.

En su discurso ante una multitud de representantes del sector agroexportador más poderoso del país, al que fue acompañado por su hermana, Karina Milei -secretaria general de la presidencia- también subrayó: “Lo primero es desmontar la mentira. Desde que nosotros llegamos las jubilaciones están 5 por ciento arriba de la inflación. Están muchísimo mejor los jubilados con nosotros”.

LA NACION