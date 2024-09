Martín Yeza: “No me gusta lo que Bullrich le está haciendo al Pro”

Escuchar

El diputado nacional y presidente de la asamblea de Pro, Martín Yeza, se refirió hoy a las internas que afronta el partido que conduce el exmandatario Mauricio Macri donde, según sostuvo, conviven hoy “dos bandos” y cuestionó nuevamente la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dentro del espacio. “No me gusta lo que le está haciendo al Pro”, sentenció el exintendente de Pinamar.

“Como ministra de Seguridad está haciendo un buen laburo”, comenzó Yeza. “No sé si la considero parte del Pro. No siento que a las personas que estamos en Pro, De mínima los buenos amigos si tienen una diferencia te lo dicen en privado. Es un estilo, es una generación. A mí me gustan los modales”, apuntó luego el exintendente de Pinamar, en diálogo con el canal de streming Blender.

“Dado que en el Congreso somos 257 personas, si cada uno va a ponderar tener razón individualmente, es un loquero”, señaló el exintendente de Pinamar, quien hace dos semanas atrás se cruzó con la funcionaria por sus críticas contra aquellos que “votaron junto al kirchnerismo” al rechazar el DNU 256/2024 que otorgaba un aumento a los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

En ese sentido, el exintendente se refirió al vínculo con el oficialismo y a la posibilidad de concretar una alianza legislativa con La Libertad Avanza (LLA). “El Pro es un espacio constructivo, realmente hay una serie de ideas vinculadas a la economía y a la desburocratización y todo lo que dijimos que haríamos en campaña, que este Gobierno implementó en el primer semestre. Particularmente con el DNU de la SIDE se marcó un antes y un después en la relación, pero hubo una serie de reuniones entre Mauricio Macri y Javier Milei para tratar de reconducir este vínculo porque a la vez la situación de la Argentina es frágil dada la crisis estructural que tiene la economía”, planteó Yeza.

Y en relación al panorama electoral de 2025 amplió: “De mínima me imagino que va a haber una alianza en algunas provincias. Por ejemplo, en Mendoza y Santiago del Estero si no hay una coalición entre el radicalismo, el Pro y LLA no metés diputados o quedás muy lejos. En Córdoba podrían ir divididos”.

De todas formas, Yeza admitió que las discusiones políticas dentro del espacio y la interna electoral que encabezaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta llevaron al partido a una situación de crisis interna y ahondó en la necesidad de “crear algo nuevo”.

“El Pro es un partido que nació moderno que sabía cómo era ganar, que gestionó lugares que trató de traer modernidad y una manera de gobernar diferente a la política argentina y se vio atrapado en esta crisis estructural fenomenal que tenemos”, reconoció el diputado. “Hay dos grandes bandos hoy en el Pro. Por un lado, el que hasta hace un tiempo, al menos, estaba más apurado en hacer un acuerdo con el Gobierno y, por el otro, el que dice: ‘vayamos viendo, tratemos de reconectar con lo que fuimos’”, precisó.

Y al respecto concluyó: “La versión de los últimos cuatros años es muy mala. Estamos tratando que con estos últimos hechos de discusiones internas, cerrar una etapa”.

Las declaraciones de Yeza se dan tras el reciente acercamiento de Macri y Milei luego de algunos traspiés del oficialismo en el Congreso, sobre todo luego del rechazo de los diputados de Pro al presupuesto de fondos reservados de la Side, lo que provocó duros cuestionamientos por parte de la ministra de Seguridad, quien llegó a decir que los legisladores habían eligido “ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo”.

En aquella oportunidad Yeza respondió los dichos de Bullric durante una entrevista a LN+. “Yo todo bien con estos tweets que hace Patricia y otros de tono rimbombante pero yo te voy a decir varias cosas; lo primero, esto así como se hizo no se hace; en segundo lugar, el PRO ha sido parte de la solución y va a seguir siendo parte de la solución; tercero, vos podes obtener cambios de corto plazo y a nosotros ya nos pasó cuando fuimos Gobierno pero el verdadero desafío de la Argentina, siendo que está el kirchnerismo del otro lado no es tener cambios, es que esos cambios sean sostenibles en el tiempo y por eso es importante que la Argentina tenga además tenga la institucionalidad”, destacó el exintendente.

