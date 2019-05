Massa aceptó el diálogo con Macri, pero reclamó un programa para la transición

Mariano Obarrio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 18:58

En medio de las tensiones por el llamado del Gobierno a un acuerdo de estabilidad, el precandidato presidencial de Alternativa Federal Sergio Massa le envió hoy una carta al presidente Mauricio Macri, donde dijo que aceptará el diálogo con la condición de que haya una agenda de reuniones y se acuerde un "programa de transición".

Según Massa, ese programa "debe poner el foco en el camino que recorreremos hasta las elecciones" pero también "debe ser aprovechado para construir acuerdos de largo plazo para nuestro querido país".

En una carta de dos páginas, que Massa difundió por sus cuentas de las redes Twitter e Instagram, "Argentina necesita que lleguemos a un compromiso que fije el rumbo de los próximos cinco meses, necesita que acordemos un programa de transición que nos ayude a salir de esta profunda y grave crisis en la que estamos inmersos".

También el exintendente de Tigre y ex diputado nacional del Frente Renovador exigió una agenda de reuniones.

"No hay convocatoria de reunión. Me hubiera gustado un claro llamado -a los dirigentes más representativos- a dialogar y debatir seriamente", dijo Massa.

"No hay una agenda de reuniones clara, con fechas, plazos, actores. No dice, por ejemplo, si convocará al resto de dirigentes políticos, a los líderes sindicales, a las PYMEs, a los jubilados", escribió el dirigente peronista no kirchnerista.

"El diálogo tiene que ser abierto, sin exclusiones, y con reuniones conjuntas, no bilaterales a puertas cerradas. Argentina necesita un diálogo real, amplio e inclusivo", propuso.

Mientras espera esta convocatoria, que para Massa resulta "urgente e impostergable", advirtió: "Me reuniré con representantes del resto de las fuerzas políticas, sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones empresarias con el fin de concertar una respuesta conjunta a su carta y definir una agenda consensuada que sea mayoritaria en la sociedad y en el Congreso".

También se quejó Massa de que el Presidente "sigue sin hacer autocrítica". "No se hace cargo de su fracaso, no reconoce las consecuencias de sus decisiones y políticas. Lleva 1.225 días como presidente de todos los argentinos, no puede no hacerse cargo de nada", agregó.

También cuestionó que los 10 puntos de la propuesta de acuerdo del Gobierno "siguen siendo igual de ambiguos que los que filtraron a la prensa la semana pasada. Es un decálogo de buenas intenciones. Argentina necesita propuestas de políticas reales y concretas".

Y dijo que "este decálogo elude temas fundamentales. No podemos discutir un acuerdo económico y social sin hablar siquiera del aumento de la pobreza, de la falta de empleos y salarios de calidad, de la grave situación de los jubilados, de la emergencia de las PYMEs, entre otros temas que quitan el sueño a los argentinos".

Massa sostuvo que "el Gobierno pone el foco en el proceso electoral, pero este acuerdo debería estar centrado en medidas inmediatas y urgentes para resolver la grave situación económica y social de la mayoría de los argentinos".

Es por ello que propuso que Argentina necesita que lleguemos a un "compromiso que fije el rumbo de los próximos cinco meses, necesita que acordemos un programa de transición que nos ayude a salir de esta profunda y grave crisis en la que estamos inmersos".