Massa: "La relación con Brasil es imprescindible e indestructible"

La delegación brasileña compartió una reunión con diputados argentinos

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019 • 12:57

Los presidentes de las Cámaras de Diputados de Brasil y Argentina, Rodrigo Maia y Sergio Massa, mantuvieron esta mañana un encuentro con el objetivo de acercar posiciones entre ambos países en momentos en que el presidente Jair Bolsonaro y el presidente electo Alberto Fernández mantienen una relación conflictiva y tirante.

"Más allá de las personas y de las diferencias de ideas que podamos tener, la relación de la Argentina con Brasil es imprescindible, indestructible y permanente. La vamos a consolidar con todas las herramientas que tengamos en nuestras manos", enfatizó Massa, en su debut como presidente de la Cámara baja. En el encuentro participaron los principales jefes de bloque de ambas Cámaras.

El diputado Maia, quien enfatizó que Bolsonaro avaló su visita a la Argentina, exaltó la importancia de la "diplomacia parlamentaria" como herramienta para el acercamiento de ambos países. Sin embargo, el legislador evitó dar precisiones sobre cuándo podría producirse el primer encuentro entre Bolsonaro y Fernández.

"El presidente Alberto Fernández recibirá a Maia y sé que para Alberto la relación con Brasil y la defensa de las empresas argentinas en su intercambio con Brasil tienen un lugar central. El peso que tiene la relación con Brasil en la balanza comercial es muy importante, por lo que el garante en la relación con Brasil será el presidente Fernández", enfatizó Massa.

La propuesta de Bolsonaro de reducir a la mitad el arancel externo común del Mercosur, un tema que preocupa a funcionarios y empresarios argentinos, también fue un tema que se abordó entre ambos parlamentarios. "No es una decisión que competa al Parlamento. Todo lo que competa a la relación en el Mercosur debe ser construida de manera colectiva con mucho diálogo", enfatizó Maia, al descartar que se vaya a adoptar desde Brasil una decisión unilateral. "Será una tarea el próximo gobierno discutir este tema. El gobierno de Macri no puede resolver en cuatro días lo que no hizo en cuatro años", sostuvo, a su turno, Massa.

También se abordó la problemática sobre la suba de los aranceles del acero y del aluminio por parte de Estados Unidos.

"Es importante que trabajemos de manera conjunto. Hoy es el comercio del acero y del aluminio, pero hay algo más trascendente en lo que hay que trabajar juntos, que es sacar a nuestras economías de la condición de economías proveedoras de materias primarias, para que sean economías proveedoras de conocimiento y valor agregado", enfatizó Massa.