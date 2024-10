Massa se declara prescindente de la interna del PJ y pide definir la estrategia de la alianza UP hacia 2025

Escuchar

Mientras los apoderados de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela cruzan acusaciones por la validez de los avales presentados para las listas que competirán en la elección interna del PJ, el partido de Sergio Massa salió este martes a declarar su prescindencia de la compulsa y condicionó su continuidad dentro de la alianza Unión por la Patria (UP) a que los bloques legislativos se mantengan unidos y a que luego del 17 de noviembre, el ganador convoque a una reunión para definir el marco programático y la estrategia electoral de cara a 2025.

Según pudo saber LA NACION, fue el propio Massa quien impartió la orden a los integrantes del Frente Renovador (FR), la fuerza que creó en 2013, que no se involucraran en ninguna de las listas que competirán en la interna del PJ, la que postula a Cristina para la presidencia del partido (Primero la Patria) y la que lleva a la cabeza a su contendiente Quintela (Federales). “Los intendentes, los diputados y los legisladores provinciales entendieron que no había que meterse” , deslizó un dirigente de la primera línea del massismo.

Sin embargo, desde allí hacia abajo hubo algunas filtraciones: la exdiputada Alicia Aparicio, madre del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, se sumó a la lista de Cristina Kirchner, mientras que el suegro de Massa, Fernando “Pato” Galmarini, apareció entre los federales de Quintela. De acuerdo a las fuentes consultadas, otros dirigentes del FR fueron tentados por ambas listas del PJ, entre ellos Malena Galmarini, Diego Giuliano, Carlos Selva, Pablo Yedlin y el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray.

El diputado y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano Fabián Marelli

El santafesino Giuliano, uno de los tentados a sumarse a las listas del PJ, es el actual presidente del FR. Y este martes fijó su postura en un comunicado. “Respecto de la interna del PJ y como parte de la alianza que establecimos en Unión por la Patria, vamos a ver qué sucede al interior del bloque (de diputados). En función de lo que resulte de esta situación, vamos a evaluar nuestra participación” , advirtió el exministro de Transporte, que asumió este año la jefatura del FR, mientras Massa se retiró a un segundo plano en el partido.

“Desde el Frente Renovador trabajamos para construir unidad frente a un gobierno que ajusta a los trabajadores. Consideramos que una interna nos debilita y ahora precisamos unirnos para ser una alternativa seria contra las políticas de ajuste de (Javier) Milei”, dijo Giuliano y agregó, a modo de explicación sobre la prescindencia del FR sobre la interna del PJ : “Hoy no estamos para ver quién tiene más o menos poder. Una interna no es parte de nuestro compromiso como espacio político con la sociedad”.

Giuliano puso énfasis en la necesidad de que la interna peronista no derrame en las bancadas legislativas de UP. “Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta interna. Seguiremos juntos en la medida que no rompan el bloque”, remarcó el diputado santafesino. Y abundó: “Están los que son y los que se hacen peronistas; los que avalan políticas de ajuste, de reducción o de achicamiento del Estado, esos no son peronistas, se hacen” . Esta última frase pareció dirigida a diputados que entraron por UP y terminan votando con los libertarios.

Sergio Massa junto a Axel Kicillof y Malena Galmarini, en la casa de Tigre en 2023 Sergio Massa

Pese a que es un socio político directo del PJ, el massismo entrevió que la pelea interna entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof -que terminó de estallar el pasado fin de semana- podría poner en peligro la continuidad de UP tal como se la conoce hasta el momento. “Todo se desbarrancó entre ellos” , afirmó con tono de preocupación uno de los dirigentes del FR. No obstante, valoró como un hecho positivo que el gobernador no avanzara con la eyección de los funcionarios que reportan a La Cámpora.

En el esquema interno del FR, la que tiene contacto directo con Kicillof es Malena Galmarini , quien lleva los temas partidarios en territorio bonaerense junto a los intendentes Juan Andreotti, Blanca Cantero y Javier Osuna. Por su parte, Massa cultiva más estrechamente la relación con Máximo Kirchner y la propia Cristina Kirchner, con quienes tiene diálogo frecuente. Por ende, el Frente Renovador no ve con buenos ojos la pelea interna en el kirchnerismo, al que sigue considerando un socio político con proyección electoral .

De hecho, en el centro del planteo que hizo este martes el massismo está su necesidad de habilitar un “ámbito de discusión” entre todos los espacios que integran UP para definir la estrategia electoral de cara a los comicios legislativos de 2025. Para Massa y sus partidarios, será el PJ después de la interna entre Cristina Kirchner y Quintela el que tendrá que convocar a sus socios políticos para trazar el plan con el que enfrentarán al presidente Milei y a los candidatos libertarios y macristas en todos los distritos del país.