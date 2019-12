Matías Kulfas tocando la guitarra con su mujer 00:51

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 23:51

Matías Kulfas, el hombre de mayor confianza de Alberto Fernández en materia económica, fue confirmado oficialmente como ministro de Desarrollo Productivo. El mismo día en que se hizo el anuncio oficial de su cargo, una vez caída la noche, el economista se dispuso a disfrutar de asado y guitarreada en la celebración de fin de año de la Editorial Siglo XXI.

En el video se lo puede ver al futuro funcionario tocando la guitarra en dúo con su mujer, de origen mexicano, Yasmina del Real, que lleva la voz cantante. En el pequeño concierto improvisado estaba también Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de Fernández, además de varios intelectuales y autores de la prestigiosa editorial.

La canción que cantan es "Vámonos", del cantante y compositor mexicano José Alfredo Jiménez, que dice: "Yo ya te quise / y no te olvido / y morir en tus brazos / es mi ilusión / yo no entiendo esas cosas / de las clases sociales / solo se que me quieres / y que te quiero yo".

La pareja, que lleva tan solo unos meses de casados, conforma junto al economista Matías Albamonte la banda "Yasmina del Real y sus Matías": un trío que realiza "rancheras deconstruidas", una impronta que va en línea con la filosofía de esta feminista que también es socióloga, sexóloga y fotógrafa.