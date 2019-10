Macri: "Tenemos que crecer mucho más y la buena noticia es que eso genera miles de puestos de trabajo" Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 13:47

El presidente Mauricio Macri señaló hoy sobre el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que "no corresponde poner de rehén a la gente, no corresponde no entender el momento difícil que estamos viviendo en la Argentina", porque "todos tenemos que poner el hombro en una empresa que todavía tiene mucho por hacer para lograr ser sustentable".

El jefe del Estado, durante una charla con LU2 Radio Bahía Blanca, agregó que "es un paro político, ellos se han manejado bajo la lógica del kirchnerismo, y es medio inentendible". En la misma línea se había manifestado esta mañana el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido.

"Nunca vi un gremio que se oponga a que lleguen otras empresas a tomar más pilotos, azafatas, personal de tierra, mecánicos", expresó.

En ese sentido, dijo que "generalmente los gremios lo que buscan es tener la mayor cantidad de empleados posibles y afiliados posibles, esa es la lógica con que se mueve el mundo, y estos gremios han hecho una batalla en contra desde el primer día".

"Aún con la revolución de los aviones que hemos hecho estamos lejísimo de la cantidad de vuelos por habitantes que tiene Chile", agregó Macri. Y comentó: "tenemos que crecer mucho más y la buena noticia es que eso genera miles de puestos de trabajo, como en Ezeiza o en los más de 30 aeropuertos que hemos invertido".

Nunca vi un gremio que se oponga a que lleguen otras empresas a tomar más pilotos, azafatas, personal de tierra, mecánicos Mauricio Macri (Presidente de la Nación)

"Por suerte, con toda la nueva política aerocomercial que hemos llevado adelante hay medio millón de argentinos que volaron por primera vez, las tarifas han bajado 30, 40 por ciento, con lo cual están más accesibles los aviones para que la gente los use", sostuvo.

Macri: "No corresponde no entender el momento difícil que estamos viviendo en la Argentina" Fuente: Archivo

También, el Presidente expresó que "todo esto ha traído como ventaja un récord de turistas, que visitan la Argentina desde el exterior, de turismo interno, y el turismo es una de las áreas que más alegrías nos está dando, y nos va a dar a futuro en términos de generación de empleo y de desarrollo federal".

El jefe del Estado afirmó: "Hoy tenemos un federalismo que empezó a funcionar, provincias que han recuperado su autonomía, su salud financiera por un gobierno nacional que le ha devuelto ingresos, que se empezaron a conectar con el mundo", dijo.

También sostuvo que "para el 2021" esperan tener "la mejor red de aeropuertos de América Latina, y con Ezeiza como el aeropuerto más moderno con la obra que se está terminando".

Es un paro político, ellos se han manejado bajo la lógica del kirchnerismo, y es medio inentendible Mauricio Macri (Presidente de la Nación)

"Para poder crecer tenemos que estar conectados física y virtualmente", expresó.

Sobre el conflicto con El Palomar

Sobre el conflicto en el aeropuerto de El Palomar con las líneas llamada low cost, Macri dijo que una "jueza ha intervenido reduciendo el horario y ha puesto en crisis el desarrollo de esas compañías que se instalaron ahí".

Comentó que según los estudios ambientales que le mostraron, "son nulos los ruidos sobre el aeropuerto, o muy bajos, y el nivel de quejas de los vecinos no existe, porque están a favor del aeropuerto".

"Eso genera empleo en el barrio, servicio, seguridad, decisiones que espero que otra instancia corrija, porque esto ha hecho daño", puntualizó.

Agencia Télam