Mauricio Macri: "Lo que está en juego es con qué valores queremos vivir" Fuente: Reuters

16 de septiembre de 2019 • 11:02

El presidente Mauricio Macri usó un tono de campaña durante la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En su discurso, el mandatario destacó los valores de José de San Martín, entre los que destacó la "osadía", la "honradez" y su "vocación por la paz", y subrayó que es necesario que los argentinos sean "protagonistas".

"Y, más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir", sostuvo el jefe del Estado, al encabezar el acto en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

"Queridos argentinos, depende de nosotros y de nadie más", agregó.

El Presidente recordó que "San Martin y su ejército llevaron adelante una hazaña titánica". "Tuvieron la voluntad de hacer algo que parece imposible y algo de ese coraje lo heredamos los argentinos", aseveró.

"Los argentinos no podemos resignarnos. Quizá no podamos imitar las hazañas de San Martín, pero sí sus valores", apuntó.

Macri decidió destacar especialmente "la vocación por la paz y por la unidad de todos los argentinos" del General San Martín y resaltó la importancia de esos valores.

"Alguien podría decir que los valores son conceptos abstractos, algo en lo cual nos podemos concentrar cuando lo urgente ya está resuelto, cuando en la mesa de los argentinos no falte nada", analizó el mandatario.

"Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan", concluyó.

Y agregó que "los valores no se ven, no se tocan, se viven" y están "en cada cosa" que hace cada uno de nosotros, al mencionar "al policía que no acepta una coima, el comerciante que cobra lo que es justo y el político que trabaja al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo".

A más de un mes de las elecciones generales, el Presidente aseguró: "Estoy seguro de que somos muchos los que compartimos estos valores y queremos defenderlos. Más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir".