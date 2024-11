Mauricio Macri reclamó liderazgos “que escuchen” y dijo que “nada se logra sin un equipo”

Con un atuendo informal, de saco, jeans y zapatillas, Mauricio Macri llegó temprano por la mañana al Faena Art Center. Atento a los paneles que lo precedieron, y sentado en primera fila al lado del expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, el ex presidente argentino fue protagonista de la edición número 14 del Foro Abeceb, organizado por la consultora y think tank fundada por el exministro de Trabajo de Cambiemos Dante Sica.

En la primera de sus dos participaciones, titulada “miradas y diálogo intergeneracional”, y compartida con el joven empresario Mateo Salvatto, Macri dio una visión optimista del futuro del país, haciendo hincapié en los “cambios” que, según él, “están cambiando a la Argentina”. Pero buscó reivindicar su gestión presidencial, y sin criticar al gobierno de Javier Milei recalcó la importancia del “trabajo en equipo”.

“Tenemos muchas más dudas que certeza, y es una buena oportunidad para la Argentina, es uno de los países que mas ha defendió el status quo en los últimos 30 años. Argentina es un país que tiene alergia a la competencia”, dijo. Enseguida reivindicó el mundial de fútbol conseguido en diciembre de 2022. “Lo que pasó en Qatar es histórico, y anuncia mucho lo que va a pasar. Jóvenes que aceptan las reglas, con un liderazgo sano. Dejaron una estela dónde entra Colapinto, que en Argentina están pasando cosas. Conviven las dos realidades, una que se resiste y la otra que quiere romper”, sostuvo.

Cuando lo consultaron sobre la creación de Pro, Macri fue enfático. “La experiencia de armar un partido político fue sumar y sumar talentos y personalidades muy diferentes. En la política competimos por el poder, que es una herramienta, que si la sabes usar crea, y si las usas en beneficio propio es algo oscuro, que corrompe. El Pro vino a hablar del hacer, superación y la cultura del trabajo, por eso nuestra cercanía con el mundo emprendedor. Nada se logra sin un equipo”, resaltó.

Mauricio Macri expuso en el foro organizado por Dante Sica Pilar Camacho

“Hay que tener claro para qué te dieron el poder. A veces pasamos a creernos que somos más importantes que el grupo de gente que confió en nosotros”. Criticó, además, a quienes quieren “saltar de un cargo a otro”, basados en la “insatisfacción permanente”.

¿Realmente la Argentina puede convertirse en una potencia tecnológica?, le preguntó el joven empresario. “Es el desafío, venimos hace mucho siendo el país que el mundo está esperando. Se han ido desde agosto de 2019 miles de jóvenes, tenemos que volver a convocarlos, que nadie les va a querer robar, una permanente violación de los derechos de propiedad. Entender que todo lleva un tiempo”, sostuvo Macri, quien no pudo evitar otra referencia futbolera, cuando afirmó: “El rojo y blanco no es el que más me gusta”, bromeó el ex presidente con la moderadora del espacio, Julia Bearzl, vestida con esos colores.

Debate con ex presidentes

A continuación, Macri siguió en el escenario, al que se subieron Rajoy y el ex presidente de México, Felipe Calderón, para dar su mirada del escenario internacional, horas antes del cierre de las elecciones en Estados Unidos. Allí, y con la coordinación de Mariana Camino, CEO de Abeceb, el ex presidente volvió a pedir “reglas claras” a la hora de dar garantías para invertir y se diferenció de la gestión mileista.

Primero en tomar la palabra, Rajoy afirmó que, “en la región hay tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela”. Se permitió criticar “la ocupación del Estado, del Poder Judicial y los ataques a la prensa, son muy peligrosos”, en esos países y en otros, que se eximió de mencionar. “Rusia sigue en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Irán se dedica a adoctrinar. Las empresas hacen bien en ver la geopolítica antes de invertir”, concluyó.

“Siempre coincido con Mariano”, afirmó Macri en referencia a su par español. Y pareció criticar a los jóvenes libertarios cuando afirmó: “Nos dicen viejos meados, pero somos jóvenes meados”, bromeó, sin darse por retirado a nivel local. “Nadie sabe cuando termina la guerra entre Rusia y Ucrania, hay un mundo que se aleja de la violencia, pero de repente hay liderazgos que nos ponen en peligro”, dijo Macri. En otra gran diferencia con el gobierno libertario, críticó la “falta de compromiso con el cambio climático, que cada vez más grave”. Volvió a apuntar al presidente venezolano Nicolás Maduro, y sostuvo que “no encontramos la manera de terminar con esa dictadura, que mata gente, desaparece gente, con números que ya no podemos calcular”. Ante un auditorio atento sin aplausos, Macri elogió a los docentes, “que tienen que ser Indiana Jones para contener a los chicos en las aulas”. Culminó con una mirada positiva, pero con peros. “Tenemos una oportunidad siempre y cuando tengamos un sistema de reglas, si no lo logramos, será otra oportunidad perdida”.

Calderón, a su turno, habló de la situación “crítica” en su país con la llegada de Claudia Sheimbaum a la presidencia. “Eran tres dictaduras en el continente, ahora son cuatro”, dijo el ex presidente mexicano en relación al actual gobierno mexicano, y apoyó a Macri en su preocupación por los efectos del cambio climático.

En relación a las elecciones de Estados Unidos, Macri pareció criticar en el cierre a Donald Trump al afirmar que “habrá que ver si se acepta el resultado” de esos comicios, en línea con las dudas que el candidato republicano ya planteó en la previa de las elecciones. También sostuvo que “el Mercosur es una oportunidad y no un peligro para Europa”, y alertó que “se está perdiendo una oportunidad importante” debido a la resistencia de parte de la UE a firmar ese acuerdo.

¿Y el apoyo a Milei? “La opción era el cambio o la continuidad de lo peor de la política argentina. Estamos orgullosos de haber apoyado, y con los vetos el Pro ha sido un protagonista importante para que esto suceda”, dijo Macri. “La opción era hacer lo correcto, apoyar el cambio, y lo hicimos. Igualmente, creo que nuestros votantes están apoyando ahora lo que nuestros diputados están haciendo”. Luego de definir a Milei como “un verdadero outsider”, valoró el control de la inflación, pero reclamó otra vez poner el eje en “las instituciones, un sistema de reglas”, y que “la libertad no sea sinónimo de agresión, de faltas de respeto”. Todo un mensaje de despedida con advertencia incluida para el Gobierno.

