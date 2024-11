Máximo Kirchner fustigó el encuentro de Milei con Trump: “Salta como un koala”

El diputado nacional Máximo Kirchner arremetió el viernes contra el presidente Javier Milei tras su encuentro con el futuro mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El líder de La Cámpora criticó al libertario por su actitud ante el jefe republicano, que asumirá en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Sus dichos se dieron en un plenario de la agrupación Unidos y Organizados en la ciudad de Buenos Aires, al que su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, también hizo llegar un mensaje grabado.

“Cualquiera podría hacer lo mismo que hace Milei con estos números que quiere mostrar. Solo tenés que tener un grado de deshumanización, crueldad y ausencia de empatía. Lo veía saltar como koala a los brazos del presidente de Estados Unidos. Yo ya vi esto con las relaciones carnales del menemismo en los 90. Creían que como jugaban al golf con el presidente de Estados Unidos nos iba a ayudar”, planteó Máximo Kirchner, luego de que Milei y su hermana Karina participaran de una cena en Mar-a-Lago, Florida, y de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) con la plana mayor de la dirigencia republicana, entre ellos no solo Trump, sino también el dueño de X, Elon Musk, futuro integrante del gabinete estadounidense.

Javier Milei y Donald Trump, durante la cena en Mar-a-Lago JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El Estado debe estar al servicio de su pueblo, hoy está al servicio de los intereses de los más poderosos. Milei construye su administración con el solo fin de pagar la deuda que tomaron [Mauricio] Macri, [Luis “Toto”] Caputo y [Federico] Sturzenegger”, aseveró -sobre el expresidente y los actuales ministros de Economía y Desregulación- y acotó: “Al que le sube la luz, el gas y el transporte, ¿de qué le sirve toda esta ficción libertaria de números macroeconómicos ?”.

En esa línea, dijo que el único riesgo país que le interesa es “el miedo de la gente a perder el trabajo, o a que la maten porque crezca el narcotráfico a raíz del retiro de las políticas públicas, o la falta de futuro, o la soledad que provoca el individualismo”, en un dardo directo hacia Balcarce 50. Ese fue un intento de minimizar la baja en el indicador que confecciona el JP Morgan -que cayó a 800 puntos básicos y tocó el valor más bajo en cinco años-, uno de los logros que el Gobierno le enrostra a la oposición.

Mensajes de campaña

En tanto, el diputado nacional ponderó la figura de Cristina Kirchner y sus administraciones, y arengó a sus seguidores a que salgan a militar, en un tono de campaña. “Jamás voy a aceptar ser extranjero en mi país. A pesar de las defecciones y las ingratitudes, hay que seguir caminando. Porque no hay mensaje más anticasta que el de Cristina, que va a militar y hablar con la gente aunque le prohíban estar en una boleta, mientras que otros se enojan si no los ponen en una lista”, dijo, en un dardo hacia el frente interno y también en relación con la confirmación de la condena contra su madre en la causa Vialidad, que emitió esta semana la Cámara de Casación. En el kirchnerismo consideran que es un intento de proscribir a su jefa.

Convencido de que el Gobierno busca “desmoralizar” a aquellos que quieren organizarse políticamente, como así también promover “el individualismo” y la frase de “sé vos y el resto que se cague”, el líder de La Cámpora pronosticó un crecimiento de la pobreza estructural y dijo que ocho millones de personas van a vivir en buenas condiciones, mientras que los otros 40 millones de argentinos van a llegar a fin de mes “con la lengua afuera”.

“El peronismo atraviesa una debilidad espiritual en gran parte de su dirigencia. Tenemos que ofrecerle a la sociedad un proyecto de país mejor que este. Es una obligación que nos debemos. La responsabilidad que tenemos es reagrupar y reorganizar al pueblo , haya votado a quien haya votado”, les marcó a los militantes, a los que incluso les indicó, con miras a 2025: “Agradezco cada palabra que han tenido para con Cristina, pero no nos va a alcanzar con eso. Tenemos que salir a convencer y sumar de a un argentino o argentina por día; brindar la mayor cantidad de información posible al otro y a la otra, para que después elija”.

Además, y ante una fuerte presencia de la ideología libertaria entre los adolescentes y los jóvenes, primera base de sustento de Milei, Máximo Kirchner pidió no enojarse, sino preguntarse cómo el peronismo dejó vacío ese lugar de representación. “Asumamos la responsabilidad que tenemos y salgamos a buscarlos, porque cuando vean sufrir a sus padres, madres, abuelos y abuelas esos pibes serán la punta de lanza para una nueva etapa”, indicó esperanzado.

En tanto, ponderó la figura del senador Eduardo “Wado” de Pedro, el candidato preferido de su madre para las elecciones presidenciales anteriores, pese a que el elegido fue Sergio Massa por un acuerdo entre los distintos actores de Unión por la Patria (UP). “Wado decía que él militaba la causa de los derechos humanos pero que, internamente, pensaba que nunca iba a suceder lo que pasó después de 2003, pero no dejó de insistir. Y lo que demuestra esa lucha es que hay que caminar los barrios hasta el día que llegue una persona a la Casa Rosada con la voluntad política de cambiar las cosas ”, sugirió, en un espaldarazo a su ladero.

Sin hacer ningún tipo de mención al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien tiene una relación tirante, aún más después de que no apoyó la candidatura de su madre para la presidencia del Partido Justicialista (PJ), Máximo Kirchner se desentendió de la gestión de Alberto Fernández. “No venimos del gobierno de Cristina, sino de uno que no estuvo a la altura de lo que se comprometió. Fuimos parte y quisimos corregir para que diera respuestas a su gente. Cuando revisemos lo que nos pasó, que la autocrítica no sea impuesta por el adversario sino por el propio pueblo que nos votó masivamente en 2019″, sostuvo, a la vez que destacó a otro camporista, también senador, Mariano Recalde.

“A aquellos que decían que iba a salir bien lo del Fondo Monetario Internacional no los escuché más hablar. Acá veo a Mariano Recalde, que votó en contra de ese acuerdo, y no lo hicieron todos los representantes de nuestra fuerza política en la Ciudad”, recordó sobre aquel momento en que dejó la jefatura del bloque en Diputados, disconforme con el pacto que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, selló con el organismo internacional, que pasó por el Congreso y finalmente fue aprobado.

El mensaje de Cristina

Por su parte, Cristina Kirchner les dejó a sus seguidores de Unidos y Organizados un audio grabado en el que reflexionó sobre la tarea de la militancia y recordó la campaña del “luche y vuelve” para el retorno de Juan Domingo Perón.

Compartimos el saludo de la querida compañera y conductora Cristina Fernández de Kirchner, dirigido a la militancia presente en el plenario metropolitano de Unidos y Organizados.#TodosConCristina#PrimeroLaPatria



(PARTE II) pic.twitter.com/vvQ1qWnQWj — Unidos y Organizados (@UyO_oficial) November 16, 2024

