"Yo no le voté un solo presupuesto a Macri, si me hubiera escuchado se hubiera ahorrado unos cuantos problemas", dijo el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados

En el Día de la Lealtad peronista, el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, aseguró que participará junto al presidente Alberto Fernández del acto oficial, en la sede de la CGT, y no se ahorró críticas para el exprimer mandatario Mauricio Macri. "No tuvo responsabilidad como presidente, menos la va a tener como oposición", sostuvo el legislador, quien se refirió a Macri como "el máximo referente" del sector no oficialista y, a su vez, indicó que es "un expresidente que parece ser de teflón".

Kirchner pidió un comportamiento "menos soberbio" de algunos sectores de la oposición y dijo, en una entrevista para Toma y Daca, por AM 750: "Hablan como si pudieran mostrar algo. No tienen nada de su gestión durante cuatro años para mostrar. Nada más que desaciertos y un expresidente que parece ser de teflón, que dice que no tuvo nada ver, que él no administró la política del Congreso".

El rol de Mauricio Macri

El jefe de bloque oficialista aseguró: "Yo no le voté un solo presupuesto a Macri, si me hubiera escuchado se hubiera ahorrado unos cuantos problemas, porque cuando fuimos oposición, lo fuimos de manera muy responsable. No nos escuchó. Es más, nos persiguieron. Todo al revés hizo, y ahora nos dice que los presupuestos son culpa nuestra, un irresponsable. Uno puede tener el comportamiento político que quiera, pero cuando gobierna la Argentina tiene que ser responsable porque está el futuro de millones de personas. Una irresponsabilidad que nunca vi, un gran irresponsable ha sido".

Tras las diferentes apariciones mediáticas que tuvo el expresidente esta semana, Kirchner consideró que eso no es "ni bueno, ni malo" para el gobierno. "Es quien representa a la oposición y quizás sea la voz más fuerte de la oposición, sus expresiones las hemos escuchado", sostuvo y agregó que "hay que tener en cuenta sus declaraciones porque es una forma de entender y pensar que tiene el macrismo". Sobre la gestión de Cambiemos, indicó: "Durante los últimos cuatro años, pensó el anterior gobierno que lo mejor era confrontar con la hoy vicepresidenta y expresidenta de todos los argentinos [por Cristina Kirchner] y ahí están los resultados electorales, no creo en ese tipo de construcciones".

La economía argentina

Kirchner, incluso, comentó: "Si bien para muchas personas mueve al chiste que un presidente diga que tercerizó la economía o que no manejaba el Congreso, muchos se preguntan a qué se dedicó durante esos cuatro años, porque son tareas fundamentales de quien conduce la Argentina".

El diputado sostuvo que "pareciera que los mercados, más allá del resultado electoral, quisieran seguir en la misma posición, manejando la economía", pero advirtió: "Tienen que entender que la economía la conduce el gobierno que vota la gente". Además, indicó: "Siempre hay una situación donde faltan cinco para el peso para que ellos puedan sentirse tranquilos a la hora de invertir y después no lo hacen. Como hicieron durante el gobierno de Macri, no invirtieron y tampoco generaron trabajo".

Para Infobae, Macri expresó que su gestión "terminó económicamente el 11 de agosto". En cuanto a ello, Kirchner dijo: "Lo terminó el 10 de diciembre, cuando hubo cambio de gobierno. Dice que terminó su mandato y salió a dar vueltas por toda la Argentina". El jefe de bloque del Frente de Todos incluso se refirió al electorado del expresidente y señaló que "no le exige más que odiar al peronismo". Además, sostuvo que el exprimer mandatario "rompió el contrato electoral" y "estafó a millones de argentinos y argentinas".

Kirchner celebró el acuerdo con los acreedores externos como "un gran logro" de la administración de Fernández y se refirió a la próxima negociación por la deuda, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El Fondo deberá hacer una gran autocrítica y entender que si bien financió la campaña de Macri, le prestó 44.000 millones de dólares -alejado de lo que son los propios estatutos- y así quedó el país. El Fondo tiene una gran responsabilidad en lo que sucedió y espero que actúe de acuerdo a su responsabilidad negativa. Lo primero que tiene que hacer es pedirle disculpas a los argentinos por haber financiado una campaña electoral, que aparte perdieron", expresó y dijo que el expresidente "se encargó de recordarle a un montón de pibes y pibas" lo que era el FMI.

"La argentina somos todos y todas, no solo aquellos que por tener un apellido con linaje o una muy buena posición económica pueden hacer lo que quieran con la gente. No voy a estar nunca de acuerdo con eso porque no creo en eso", indicó.

"A la hora de analizar el desarrollo de la economía casi que dicen que la pandemia no tiene nada que ver con lo que sucede con la economía, se vuelve todo muy caprichoso y los mercados aprovechan la fuerte presión que hay y los intentos y presiones devaluatorias están a la orden del día", dijo Kirchner en cuanto al rol de la oposición de Juntos por el Cambio. También señaló que "tienen una posición híperconfrontativa" y comentó: "Yo ya no sé cuántas marchas hicieron al día de hoy, pero están en una situación donde pareciera que todo fuera responsabilidad de quien gobierna". Incluso, añadió: "Hay que tener un poquito más de humildad, cuando uno los escucha hablar parece que hubieran pateado los penales como Maradona, son muy soberbios".

Kirchner manifestó que la principal acechanza para el gobierno "es la pandemia" y respondió a aquellas versiones que indican que sería la vicepresidenta Cristina Kirchner quien lleva el mando de la administración del Frente de Todos. "Esto de doble comandos lo conozco y es siempre lo mismo: la falta de creatividad, a esta altura. Las decisiones siempre las toma el presidente o la presidenta -quien esté en el poder- y consultará a quien crea necesario y así siempre fue. Para cada decisión, siempre decide el presidente", dijo.

Un 17 de octubre "de distanciamiento"

El diputado envió un "fuerte saludo a todos los compañeros y compañeras del peronismo en este 17 de octubre de distanciamiento" y refirió que "a lo largo y ancho del país" ellos "están buscando la mejor manera de recordar una fecha tan importante". A su vez, dijo: "Habrá que pasar esta fecha de la manera más ordenada posible para evitar los contagios y la propagación de la enfermedad. La marcha [peronista] dice 'todos unidos triunfaremos' y hoy hay que estar con cierta distancia social para evitar que se siga propagando la enfermedad, para salir lo más rápido posible de esto que nadie esperaba el 17 de octubre del año pasado".

