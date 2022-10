Máximo Kirchner mantiene la sociedad con Sergio Massa, a la espera de medidas para los sectores bajos

El dólar soja no fue una medida de fácil digestión para el diputado Máximo Kirchner. Lo expresó el fin de semana pasado, en Morón, cuando dijo que el país “fue puesto de rodillas” por las cerealeras. Sin embargo, se preocupó por no apuntar contra el autor de ese régimen especial para inducir la liquidación de divisas: el ministro de Economía, Sergio Massa. Si bien en las filas de La Cámpora comienzan a pedirle al titular del Palacio de Hacienda medidas enfocadas en los sectores de clase baja, son reclamos despojados de la virulencia con la que le exigían un cambio de rumbo al exministro Martín Guzmán. Según plantean en el camporismo y en el massismo, Kirchner y Massa mantienen el diálogo permanente que supieron construir cuando compartieron la Cámara de Diputados y conformaron una sociedad política.

“Se juntan una o dos veces por semana y se chatean bastante” , asegura a LA NACION un hombre de confianza de Massa. Corrobora el dato una fuente de trato diario con Máximo Kirchner, que comenta que el ministro y el diputado “trabajan mucho” juntos y que “el vínculo es positivo, como siempre”.

“Se trabaja para todos los sectores”, afirman en el entorno de Máximo Kirchner ante la consulta por las medidas para los sectores de menores recursos que comienza a pedir el kirchnerismo duro. En el massismo saben que esos planteos estarán presentes. “Ellos reclaman por su gente, que es la clase media baja, y Sergio tiene allí una asignatura pendiente que va a resolver más temprano que tarde” , describe un dirigente massista que dice que “hay un apoyo total de los dirigentes del kirchnerismo”.

Los pedidos del camporismo a Massa se elevan con cierto cuidado. En el Encuentro de la Militancia realizado en Morón, Máximo Kirchner criticó el dólar soja pero sin enfocarse en Massa, sino en Juntos por el Cambio. “Cuando los escuchaba decir que iban a ser inflexibles con los pibes [por los alumnos que tomaron escuelas porteñas] o acusar a los trabajadores del neumático de ser intransigentes, la pregunta que me hacía es por qué nuestro país fue puesto de rodillas por las cerealeras, a las que hubo que generarles otro dólar para que liquidaran lo que se produce en nuestro suelo”, aseveró. E ironizó: “Cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles, no va ningún policía a verlas”.

Máximo Kirchner, con militantes, en un acto en Morón, el sábado 1º de octubre La Cámpora

Uno de los dirigentes oficialistas que estuvo presente en el acto de Morón dice que Máximo Kirchner “tiene ataduras para hablar del presente” económico. “No le puede pegar a Massa. Tiró críticas muy leves. Si el ministro fuera Guzmán, hubiera tenido otra posición” , indica, al describir cómo había visto al hijo de la vicepresidenta en ese discurso.

Las señales llegan con sordina hasta Massa. A fines de septiembre, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio la primera señal de reclamo. “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, escribió en su cuenta de la red social Twitter tras conocerse el último índice de pobreza del Indec, de 36,5%, con una indigencia del 8,8%.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, vocero habitual de la postura camporista, reforzó ese mensaje de Cristina Kirchner. “En términos económicos, salimos de una terapia intensiva, con todos los indicadores al límite, y hoy estamos en una situación de terapia intermedia que nos permite evaluar el paso que viene, que es cómo se inicia la recuperación general del conjunto de la sociedad y, sobre todo, de los sectores más postergados”, dijo Larroque a Radio El Destape, el último martes. “Hay un sector de los asalariados que ha perdido su poder adquisitivo y hay que tratar de resolverlo urgentemente”, añadió.

En el massismo hay voces que justifican la actitud del kirchnerismo duro en la gravedad de la situación económica. “Saben que, cuando asumió, estábamos al borde del precipicio, que Sergio tomó la decisión de dar vuelta la economía y que, si le va mal, se acabó su carrera política”, grafica un hombre del Frente Renovador al evaluar los motivos de la momentánea calma en los reclamos kirchneristas hacia Massa.