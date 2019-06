Miguel Ángel Pichetto Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El flamante candidato a vicepresidente de la fórmula de Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto, es conocido por sus declaraciones directas, con frases tan contundentes como los dichos a Julio Cobos en la noche de la votación de la resolución 125 en 2008. A continuación, algunas de sus expresiones de los últimos meses:

Aborto

Los números están cantados, nadie los ignora. El No seguramente gana esta noche, pero el futuro no les pertenece. Más temprano que tarde, en un día más luminoso, las mujeres van a tener la posibilidad de salir de la brutalidad del Estado de la penalización sobre la base de un hecho dramático.

La inmigración

La Argentina tiene que controlar. Hay una migración muy compleja y no hay ningún tipo de reciprocidad. Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca.

La Justicia

Si lo único que importa en la Argentina es Comodoro Py no tenemos destino.

Pichetto con Macri en el Senado Fuente: Archivo

Macri y su reelección

El proyecto de Macri culmina en el 2023. Me perturba la idea de que la Argentina vuelva al pasado.

Estilo

No me gustan las emociones y tampoco me gustan mucho los componentes que no sean racionales, en la construcción del camino de la Argentina. Rechazo totalmente el esquema de esas plazas donde, muchas veces, se ha decidido el peor destino para el país.

El presente

A la edad que tengo vivo día a día, no planifico tanto mi futuro.

El candidato a vice con Néstor Kirchner Fuente: Archivo - Crédito: Presidencia

Reforma laboral

Plantear una reforma laboral en un contexto de ajuste es totalmente nefasto.

Lavagna

Es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política. Prácticamente desintegró el espacio de Alternativa Federal.

Cristina

Yo no quiero que ella [Cristina] vuelva en el escenario de la política. Ella reitera métodos. Es el método que se utilizó cuando designó a Boudou, a Zanini. La centralidad está en su candidatura, ella no se bajó. La centralidad del poder, de los votos, está en su candidatura. Es análisis puro. Ella sigue siendo el poder.