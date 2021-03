“Me tomaron del cuello”. El calvario que sufrió la periodista detenida en Formosa

Julieta González es una de las periodistas que cubrió la marcha que el viernes pasado tuvo lugar en la provincia de Formosa, horas después de que desde el gobierno de Gildo Insfrán decretaran que la capital debía volver a fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a causa de la pandemia por coronavirus, y relató la violencia que vio y que vivió.

“Estaba cubriendo la convocatoria en el centro y empezó una batalla campal entre la Policía y los manifestantes”, contó en relación a la manifestación que ya lleva tres días y que repudia el cierre de la ciudad debido a 43 casos positivos de Covid-19 en tres días.

“En un momento un policía le pega con un bastonazo en la cabeza a una mujer y ese fue el detonante para que la violencia aumentara”, dijo en diálogo con radio Mitre González, que trabaja en Radio Parque. Además, destacó que justo entonces vio que en una esquina cerca de 15 agentes estaban arrinconando y golpeando a dos chicos y que se acercó al lugar para intentar detenerlo.

“Empecé a sacar fotos y a gritar y entonces uno de los policías me dice que me vaya porque si no me van a hacer lo mismo. Le saqué foto y entonces me tomaron del pelo y del cuello y me sacaron de ahí. Un comisario me empujó y ordenó a unas mujeres policías que me detuvieran. Ahí me volvieron a tomar del cuello, del pelo, me arrastraron contra una pared y me empezaron a decir que ahora iba a aprender”, continuó su relato.

Este sábado, los formoseños volvieron a salir a la calle para manifestarse en contra de las medidas de Gildo Insfrán

Tras ello González confesó que no pudo resistir más y que se puso a llorar. “Empecé a temblar, se me quebró la voz”. Además explicó que minutos después la llevaron a una comisaría y que ya desde el patrullero comenzó a grabar todo lo que ocurría con su celular.

Por eso, cuando llegó a la estación le pidieron tanto su cámara de fotos como su celular, pero González se negó a entregar el material. “Claramente querían mi teléfono para borrar el material, no es la primera vez que lo hacen, pero pude apelar a mis conocimientos como abogada y me puse firme hasta que llegaron mis abogados”.

“Estuve 7 horas detenida”, agregó, y dijo sobre el hartazgo de la gente que esta es la cuarta vez que el gobernador Insfrán ordena que se cierre la ciudad en fase 1. “Nunca vimos tanta gente en la calle. Ya tenemos 10 meses de actividad paralizada. Esto es histórico, marca un antes y un después, nos permite abrir el telón de Formosa para que el país nos conozca”.

Sobre cuánto más durarán las marchas, que ya cumplen tres días consecutivos, aseguró que se quedarán todo el tiempo que duren las medidas decretadas, hasta el 18 de marzo.

Versión oficial

Tras las denuncias por represión contra las fuerzas de seguridad y el gobierno provincial, ayer el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, aseguró que la protesta del viernes en la capital “no fue pacífica”, al tiempo que alertó que en la ciudad se está produciendo una “curva alarmante creciente” de contagios.

“El gobierno nacional no dijo nada con lo que no estemos de acuerdo: todos repudiamos la violencia institucional y repudiamos aquellas expresiones pacíficas que se convierten en violentas, tal como ocurrió el viernes”, expresó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario señaló que Formosa “apoya y respeta” las expresiones “legítimas” de manifestantes y luego agregó: “Cuando se convierten en violentas, todos estamos en contra, al igual que cuando existe algún exceso de miembros de las fuerzas de seguridad, en el legítimo uso de la autoridad que le corresponde, para poner orden a una situación de desmanes”.

En ese marco, indicó que está “documentado” lo que definió como un “ataque” de los manifestantes a la sede gubernamental, según lo publicado por la agencia Télam.

“Lo que no dicen es que querían entrar a la Casa de Gobierno e incendiarla, ante esa situación la Policía tiene que hacer uso legítimo de la fuerza, a los fines de hacer cesar esa situación”, declaró y tras ello reivindicó la decisión de haber devuelto a fase 1 de aislamiento y planteó que las políticas sanitarias contra el coronavirus se adoptan con “responsabilidad institucional y seriedad”, sin guiarse por “resultados de encuestas”.

“En la ciudad de Formosa tenemos una curva alarmantemente creciente (de contagios de coronavirus) y lo grave es que la mayoría de estos casos, que superan los 90, no tienen nexo epidemiológico conocido. Eso significa estamos en presencia de circulación viral comunitaria”.

Por último, González insistió con que la protesta del viernes, que en su visión estuvo protagonizada “por unas 250 personas”, “no fue una manifestación pacífica”. “La inmensa mayoría (de la población de la provincia) acompaña las medidas”, completó el ministro.

Protestas en Formosa Twitter

