Menem y Duhalde se resisten a perder protagonismo político

Carlos Menem no se resiste a perder protagonismo político. Eduardo Duhalde, tampoco.

Desde "La Rosadita" en su tierra natal, Anillaco, el ex presidente armó su agenda para los próximos días. Estuvo en contacto permanente con sus hombres: los que están aún en el poder y los que, desde afuera, mantienen su fidelidad.

Menem no dejó de levantarse temprano ningún día de su primera semana como ex presidente. A su lado se quedaron, como durante sus años de gestión, sus secretarios privados, Ramón y Héctor Hernández; el médico personal, Alejandro Tfeli, y Raúl Delgado, ex secretario de Prensa y Difusión. Su círculo íntimo funcionó casi como en la residencia de Olivos.

El titular del justicialismo hasta el 2003 tuvo en sus manos todos los días la síntesis de prensa, la misma que le preparaban cuando era jefe de Estado.

Después de conocer los detalles de los primeros pasos del gobierno de Fernando de la Rúa, comenzaban los pedidos a sus secretarios: Menem se comunicó con gobernadores, diputados, senadores y algunos ex funcionarios que tienen ahora relación con sus sucesores.

La Nación fue testigo de una conversación telefónica entre el ex presidente y una de sus espadas políticas en el Senado, el riojano Jorge Yoma. El senador estaba a punto de ingresar en el recinto, el miércoles último, cuando le avisaron que tenía una llamada importante: Menem no quería perderse los detalles de la sesión.

En la tradicional hostería riojana Los Amigos hizo sus primeras reuniones políticas con dirigentes del interior. Les pidió movilizarse para que le armaran visitas a sus distritos. "Quiero recorrer el país", les dijo Menem, que intenta ocultar que le afecta estar lejos de la residencia de Olivos, aunque no está quebrado.

Menem también se ocupó durante estos días de visitar las bodegas donde se envasa el vino que lleva su nombre, jugó al golf y participó de cenas que le dedicaron algunos amigos riojanos. Hasta se vio con ex compañeros de la escuela secundaria y con dirigentes sindicales.

Y para los próximos días ya tomó compromisos: le darán un premio honoris causa en la Universidad de La Matanza, mañana presentará el libro "Perón", del ex funcionario Jorge Castro, y reasumirá en su cargo como jefe del PJ después de las fiestas de fin de año.

"El turco no quiere retirarse ni tomarse vacaciones", señaló a La Nación una fuente con estrecha relación con el ex presidente. Menem se comunicó con casi todos sus ex colaboradores, entre ellos el ex canciller Guido Di Tella, el ex ministro del Interior y ahora senador nacional Carlos Corach, el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan y el ex ministro de Economía Roque Fernández.

En Anillaco hubo mucho movimiento. Menem recibió varias visitas: la de la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello, la del ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y la del almirante Carlos Marrón, ex jefe de la Armada, entre otros.

A todos les comentó su intención de liderar un gabinete "en la luces", como contrapartida de lo que fue el gabinete "en las sombras" que el radicalismo lideró durante el gobierno del PJ.

Para el ex presidente, estar conectado con la política es una prioridad: analiza las medidas de De la Rúa y se prepara para tomar posturas públicas sobre el nuevo gobierno.

Ya en Buenos Aires

Anteanoche ya durmió en su nueva casa en el barrio porteño de Belgrano, en Echeverría y Melián. Desde ahí intentará volver al escenario político. Su estrategia se desplegará en tres direcciones: tomar las riendas para intentar convertirse en el jefe de la oposición, recorrer el interior del país y organizar una serie de visitas al exterior, que aún no está definida.

Lo que por ahora tampoco está decidido es si lanzará su precampaña presidencial para el 2003 el mes próximo, como le sugieren laderos como Alberto Lestelle, Adelina D´Alessio de Viola y Roberto Fernández. Pero los de mayor peso se lo desaconsejan.

Ninguno de sus principales operadores políticos, como Corach y el senador mendocino Eduardo Bauzá, está trabajando ahora en el lanzamiento de la lejana campaña presidencial del 2003.

Lo que le pasa al ex presidente también le sucede a la otra figura dominante, hasta ahora, del PJ: el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. Le cuesta adaptarse a tener que perder el protagonismo político.

Pese a que durante su primera semana fuera del gobierno se fue a descansar a Brasil, el ex candidato presidencial del PJ armó desde la playa una reunión política para mañana para intentar reagrupar sus fuerzas. Duhalde, que ayer convalidó la conducción del PJ bonaerense hasta el 2003, tampoco se resigna a convivir con el desplazamiento interno que implica dejar de ocupar relevantes posiciones políticas.

Hay una anécdota que rescataron en estos días en el PJ: cuando abandonó su cargo, un ex gobernador peronista no pudo aguantar que el teléfono dejara de sonar. Primero, organizó una fiesta en su casa para mitigar la soledad posgobierno. Después, cuando el teléfono volvió a quedarse mudo, se hacía llamar por los amigos.

A Menem todavía no dejaron de llamarlo. "Tenemos la misma sensación que cuando estábamos en el poder", dijo a La Nación un hombre que integra su círculo íntimo.

Desde Anillaco y desde su nueva casa en Belgrano, Menem hará lo posible para que lo que le pasó al ex gobernador del PJ no se convierta en una tormentosa vivencia propia.

Paola Juárez

lanacionar

