Mestre promete que esta semana paga los sueldos

Ramón Mestre llegará hoy a Corrientes con el cronograma de pago de los sueldos atrasados bajo el brazo: los haberes de noviembre serán pagados antes de este viernes y los de diciembre, antes del 31.

Esa fue la única medida que el flamante interventor pudo confirmar ayer por la tarde a La Nación .

"Voy a dar la información en el momento. No tengo nada para adelantar hasta que no tenga redondeadas las cosas", respondió, fiel a su estilo parco y cortante, cuando fue consultado respecto de las primeras acciones que pondrá en marcha.

Cuatro días después de haber sido designado interventor, el ex gobernador de Córdoba hará pie en la convulsionada realidad correntina antes del mediodía. Llegará en un avión de la Fuerza Aérea junto con el ministro del Interior, Federico Storani (dirigirá un discurso a la provincia), y con el viceministro de esa cartera, Carlos Becerra.

Lo recibirá un distrito con una deuda que ronda los 1400 millones de pesos y una grave situación política y social que derivó, la semana pasada, en las muertes de los jóvenes Federico Escobar (25 años) y Mauro Ojeda (19), que aún no fueron esclarecidas, y en el atentado contra el diputado José Martínez Llano (PJ), que anteayer recibió una carta bomba.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Gendarmería sobre el puente General Belgrano, que une Corrientes con Resistencia, cesaron anteayer a la madrugada, cuando los que encabezaban la protesta depusieron su actitud. Ayer se mantuvo la calma: durante toda la calurosa jornada correntina no se registraron incidentes.

Los porqués de la elección

Son tres las características que se le atribuyen a Mestre y que definieron su designación: por un lado, la capacidad de gestión, demostrada al sanear la deteriorada economía cordobesa; por otro, dicen en la Casa Rosada, la fama de "gobernante honesto". El tercer factor es que tiene exactamente el perfil que la administración delarruista se había planteado para el interventor de una provincia que arrastra años de conflicto: "Es un duro", explicó uno de los hombres de confianza de Storani.

Anoche, Mestre tenía previsto abordar un avión que lo trasladaría desde Córdoba a la Capital Federal. A las seis de la tarde, cuando dialogó telefónicamente con La Nación , afirmó que aún no había preparado sus valijas.

El fin de semana en sus tierras estuvo dedicado íntegramente a cerrar su futuro gabinete. La tarea de convocatoria y convencimiento fue ardua y se dirigió, en la mayoría de los casos, a dirigentes que fueron parte de su gestión como gobernador.

"He estado trabajando (durante el fin de semana) y sigo, pero no es fácil porque cada uno tiene que dejar sus propias cosas para una transición tan breve de seis meses, dejar toda su actividad no es una tarea fácil", dijo.

Mestre se limitó a confirmar que Oscar Darwich, quien fue ministro de Economía de la provincia durante su gestión y subsecretario de Hacienda Municipal en la capital cordobesa, será el titular de la cartera económica. Mencionó, además, que el ex legislador provincial Alfredo Acuña también se sumará a su equipo, aunque no adelantó qué puesto ocupará (se conjetura que irá a Obras Públicas).

Extraoficialmente, en Córdoba, se comentó que para el Superior Tribunal de Justicia, Mestre pensó en Norberto Ciaravino (ex secretario de Trabajo de la provincia, que en los últimos meses ocupó funciones similares en el gobierno menemista) y el angelocista Eduardo Capdevila.

-¿Sabe en qué vuelo llega a Corrientes, dónde estará alojado?

-Está resuelto en Corrientes, desde acá no conozco cómo se hizo.

-¿Pudo interiorizarse un poco más de los problemas correntinos durante el fin de semana?

-En la medida en que ha sido posible.

-¿Con qué información se manejó?

-Con los informes de los ministerios del Interior y de Economía más alguna información que en dos horas de reunión nos brindó la ministra de Economía (de Corrientes, Estela Robaina de Domínguez).

-¿Habló con el gobernador Perié o con algún dirigente de Corrientes?

-No.

-Entonces, el único nexo con la provincia por ahora fue la ministra de Economía.

-Exacto, sobre todo para poder aceitar los mecanismos para comenzar a pagar.

Pagos antes de las fiestas

Esa parecía ser hasta ayer una de las pocas medidas acordadas por la flamante intervención. Según dijo Mestre, antes de Navidad se pagarán los sueldos adeudados de noviembre, y antes de fin de año, los salarios de diciembre. Los colaboradores de Storani dijeron anoche que el ministro dirigirá hoy un mensaje al pueblo correntino y no descartaron que allí dé a conocer las principales medidas.

-¿Cuándo hará el anuncio de su gabinete?

-Cuando lo tenga totalmente en condiciones. No es una condición necesaria (dar a conocer hoy mismo quiénes serán sus colaboradores).

-¿Cómo marcha la intervención a la Justicia?

-Es algo que se va a resolver prioritariamente.

A 24 horas de hacerse cargo de la intervención correntina, Mestre destacó sus prioridades: "Lograr un estado de paz y armonía, que es lo que no existe hoy en Corrientes. Como objetivos en el muy corto plazo, tratar de lograr que se produzca la recuperación del tiempo perdido en la educación, que es sin duda uno de los hechos más graves porque tiene consecuencias para las futuras generaciones".

-¿Cree que serán suficientes los 180 días estipulados para la intervención?

-Eso dependerá de cuál sea nuestro comportamiento, el de las instituciones intermedias y el de la sociedad toda de Corrientes.

-¿Tiene pensado dirigir hoy algún mensaje a los correntinos?

-Está organizado todo desde el Ministerio del Interior. Haremos lo que esté previsto en esa faz protocolar.

Algunos de los dirigentes de la Alianza que fueron consultados ayer por La Nación se animaron a arriesgar, extraoficialmente, que la intervención que De la Rúa aceptó a regañadientes y que el Congreso aprobó la semana última se prolongará algo más de los seis meses que estipula el decreto. Basan su teoría en el perfil que Storani y Mestre le dieron a la iniciativa desde el primer momento.

En las reuniones que mantuvo el ex gobernador con miembros del gabinete, el jueves último en la Casa Rosada, no sólo se habló del salvamento económico inmediato que pondría en marcha el Ministerio de Economía.

Más allá de cuestiones puramente numéricas, el "plan de contingencia" que se aplicará en Corrientes abarcará aspectos relacionados con la educación y con el empleo, y por eso las fuentes conjeturan que el período de Mestre en tierras mesopotámicas se prolongará más allá de los 180 días.

El denominado "plan de contingencia" consta de cuatro puntos:

Ordenamiento de las cuentas públicas de la provincia (la deuda global es de 1400 millones de pesos).

Distribución salarial respetando, primero, las demandas de los empleados de menores recursos, que son considerados por el gobierno nacional como los más afectados por la crisis correntina.

Dictado de clases de verano a los niños porque, si bien fueron promovidos de grado, no cursaron el programa educativo aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Diseño de obras públicas, las que serán encaradas por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, para paliar la desocupación. El Ministerio de Trabajo ofrecerá "planes Trabajar" para contribuir con la lucha contra el desempleo.

Por Florencia Carbone De la Redacción de <i> La Nación</i>

