Miguel Ángel Pichetto cuestionó el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria: “Cuando te metés con los jubilados siempre te va mal”

Escuchar

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto opinó acerca del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y las críticas de la oposición por esa decisión. El referente de Encuentro Republicano Federal consideró que meterse con los jubilados es sinónimo de que “te vaya mal” y analizó que se trató de una medida con un “profundo costo político” para el Gobierno a más de nueve meses de gestión.

“Debería dejar de lado la confrontación, ya que es muy negativa”, sostuvo Pichetto el martes por la noche entrevistado en la señal TN. “La política del veto es contraproducente. Es mucho mejor buscar espacios legislativos que permitan encontrar respuestas y salir de los problemas”, señaló.

El diputado nacional con pasado también en la Cámara de Senadores insistió en que el Presidente debería ser más medido en sus críticas hacia el Palacio Legislativo, en alusión al discurso del domingo por la noche, y que no debería haber vetado la ley que tenía la aprobación de ambas cámaras

Movilidad Jubilatoria; Sesión especial en Diputados; Miguel Ángel Pichetto. Fabián Marelli - LA NACION

“Vetaste el aumento previsional (..) E sta medida tiene un profundo costo político. Cada vez que te metiste con los jubilados, te fue mal o terminaste chocando ”, indicó en referencia a la reforma jubilatoria comandada por el gobierno de Mauricio Macri y el veto al 82% móvil del mandato de Cristina Kirchner. “El Congreso le permitió aprobar las dos principales leyes y mantener el DNU 70. No le ha ido mal con el Congreso”, evaluó.

Asimismo, criticó el asado organizado en la Quinta de Olivos por parte de Milei para los diputados que apoyaron el veto y evitaron que la Cámara baja pudiera desestimarlo. “ No es para festejar, en el tema jubilatorio no hay nada para festejar ”, enfatizó. “Es para que Adorni a la mañana digan que son austeros”, chicaneó.

Por otro lado, analizó la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso y advirtió una similitud entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo: la hinchada en el Congreso. “Hay cosas que no cambian. El kirchnerismo llenaba las tribunas cuando debería ser algo solemne. No es una cancha de fútbol. El otro día también había muchos vitoreando, lo cual me molesta profundamente. Es una especie de afrenta para los opositores. Todo ese esquema de emociones superficiales y estilo de hinchada de fútbol no debería estar en el Congreso. Pensé que venían a cambiar todo eso”, opinó.

Cena en la quinta de Olivos Presidencia

Sobre el discurso del Presidente, Pichetto consideró que se trató de un rejunte de discursos pasados como el de asunción o el de apertura de sesiones ordinarias y que le resultó “reiterativo”. Sin embargo, rescató el objetivo de orden fiscal, pero señaló que no hubo grandes precisiones.

“El Gobierno tiene una lógica de querer bajar la inflación, pero seguramente le costará reducirla por debajo del 4%, que es la etapa más difícil. También está trabajando en el aumento y actualización de tarifas. Está previsto el ajuste en el precio de la nafta y el transporte ferroviario. Todo esto tiene una incidencia en términos del índice de inflación”, recordó Pichetto.

LA NACION

Temas Miguel Pichetto