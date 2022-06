Miguel Angel Pichetto se refirió a la posibilidad de un acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei: “Siempre es mejor sumar que restar”

El exsenador Miguel Angel Pichetto se refirió hoy a la posibilidad de que exista algún tipo de acuerdo entre el líder libertario Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Siempre es mejor sumar que restar. Vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros tenemos cuatro partidos hoy en Juntos por el Cambio: Pro, la UCR, la CC y el Peronismo Federal. Este es el espacio en que estamos trabajando. A mí me parece más importantela creación de un programa que el debate de los nombres. Para fin de año vamos a tener que tener una síntesis de dos candidaturas”, señaló Pichetto en declaraciones a Radio Mitre.

“No comparto el agravio, me parece que la Argentina necesita una construcción, hay que salir de la idea de que el otro es el enemigo, como insiste el presidente actual, que dijo en una entrevista ‘Macri es mi enemigo’”, resaltó el excandidato a vicepresidente.

“Vamos a la cumbre de las Américas a hablar bien de Cuba, Nicaragua y Venezuela y Maduro nos defiende desde Irán. Fin. No es el camino, estamos perdidos, no aislamos cada día más. López Obrador no fue, porque sus acuerdos son con Estados Unidos”, resaltó Pichetto.

Sobre el reciente escándalo por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, Pichetto señaló: “Es cierto que Kulfas cometió un error. No reconoció a quién tiene la autoridad e inició un debate sobre una obra fundamental. Su discurso público se contradijo en el escenario judicial. Hay una decisión que tomó el Presidente que me parece interesante, como fue tomar a Agustín Rossi, un hombre mucho más equilibrado que la titular anterior, que entregó el nombre de todos los espías. El Presidente trata de buscar los equilibrios con los sectores radicalizados de La Cámpora y eso lo lleva a hacer discursos en el exterior que no son convenientes. Trata de sobrevivir”

PLANES SOCIALES

Pichetto se refirió también a los planes sociales y las movilizaciones piqueteras: “Hay organizaciones sociales que mueven millones. El mundo de la pobreza y de los gerentes de la pobreza no es la salida. La salida es el trabajo, no es bueno que seamos todos pobres, como dice alguna parte de la Iglesia”.

“Yo respeto al Papa, lo que no comparto es cuando la visión de la Iglesia aborda lo público. No es bueno que en la Argentina se crea que la propiedad privada es un derecho secundario. Hay que recuperar los valores de la clase media, de la educación y el esfuerzo”, afirmó el referente del peronismo federal.

“Los gerentes de la pobreza son Grabois, Belligoni, Pérsico, están en el escenario público. Están estratificando la pobreza, son funcionales a un sistema de poder. Creo que la política social de Macri fue totalmente negativa. Hizo buenísimo, una política tonta. Tuvo una ministra (Carolina Stanley) que tuvo una muy mala praxis en materia de política social. Hay que ir a un sistema mucha más reducido, sin intermediación”, puntualizó el exsenador.