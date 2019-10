El candidato a vicepresidente Miguel Pichetto Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima

Miguel Pichetto dijo que es necesario "entrar con toda la fuerza de la ley en las villas para evitar que sean los lugares de distribución de cocaína y marihuana", y aprovechó para aclarar que "nunca" habló de " dinamitar" esos asentamientos.

Después de que trascendieran declaraciones suyas formuladas en el marco de una charla con estudiantes en el Grupo Perfil, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio explicó: "Lo que dije es que la Argentina que no queremos es la Argentina que apareció en un canal de televisión, donde había una cola para comprar marihuana y otra para cocaína, y que había extranjeros, y también habría argentinos, en los bunkers vendiendo marihuana y cocaína".

Entonces, insistió: "Dije que habría que dinamitar los bunkers y entrar con toda la fuerza de la ley en las villas para evitar que sean los lugares de distribución de marihuana y cocaína. No hablé de dinamitar la villa".

En diálogo con el canal 26, el compañero de fórmula de Mauricio Macri señaló: "La verdad es que no nos fue muy bien con las villas en términos de votos, pero no tengo nada con la gente que vive en una villa". Y aclaró: "Con la que trabaja, no tengo problema".

En las declaraciones formuladas al Grupo Perfil, Pichetto había expresado: "Hay una imagen aberrante, de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, de la 11-14, el otro día había dos colas". Y siguió: "Una cola manejaba el narcotráfico paraguayo.. para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo... Una nacionalidad determinada que tiene vinculación con la marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, que también han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Había dos colas. Todo esto fue tomado por un drone, y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire".

Agencia Télam