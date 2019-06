Miguel Pichetto, en LN+: "La 125 fue un verdadero error"

Pichetto sobre la resolución 125 de retenciones al campo 01:00

El precandidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Pichetto, reconoció que la resolución 125 de retenciones al campo que promovió el kirchnerismo y que él voto a favor en el Senado, "fue un verdadero error".

En una entrevista en La Repregunta, programa conducido por Luciana Vázquez en LN+, el senador peronista recordó: "La 125 fue un verdadero error. No era un debate por el poder, era una discusión sobre intereses económicos. Lo que podría haber sido un punto de discusión. No era una lucha por el poder, era una cuestión económica".

Al respecto, remarcó: "Cuando un Gobierno decide un rumbo, si uno persona forma parte de ese Gobierno, debe dar el debate adentro y una vez decidido debe seguir ese rumbo. Debatir hacia afuera, para mí es un error. Conozco los límites que tiene que tener el vicepresidente. Conozco cada baldosa del senado. El vicepresidente siempre desempata en favor del presidente".

Sobre su lugar en el esquema del oficialismo contó: "Yo dialogo con el Presidente y los Ministros, debo reconocer en algunos un fuerte compromiso con lo político. Tengo mucho diálogo con Marcos Peña y Durán Barba, de política. Es un hombre intelectual con una visión lúcida. En la política yo me encuentro con políticos".

"El acto, que modifica el escenario y que abre expectativas, es una decisión del presidente. Mucho más de él que mía. Yo acepté", agregó el senador sobre su precandidatura, y remarcó: "El Presidente me toma con lo que llevo y lo que no llevo. No me puso ninguna condición antes de asumir. Tengo una postura sobre los fueros y el Gobierno lo respeta".

Sobre su rechazo a los desafueros, explicó: "Acá lo que necesitamos es que funcione el Sistema Judicial. No tienen ningún bloqueo del parlamento. En todos los demás temas, tengo claro que el vicepresidente tiene que acompañar lo que dice el presidente. No creo en la prisión preventiva, me parece injusto".

El triunfo del PJ en Santa Fe

"El triunfo de Omar Perotti expresa muy bien un votante de clase media, ligado a los sectores productivos, las cooperativas y la pampa gringa", analizó Pichetto y recordó: "Es la visión de un centro moderado, más allá de dónde se encolumne él en el debate presidencial. Perotti expresa muy bien ese núcleo de centro antikirchnerista que hay en Santa Fe".

Sobre la propuesta de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, dijo: "Tiene un componente autoritario e intervencionista. Hay tendencias hacia atrás, hacia un modelo mucho más intervencionista".

En cuanto al panorama económico del país, Pichetto se mostró optimista: "A partir del mes que viene se comenzará a recomponer el salario. Pero esto nos deja una enseñanza. No se puede gobernar más con déficit fiscal. Que esto se paga ya sea por la emisión monetaria o el endeudamiento. El déficit cero tiene que ser una política de estado que se debe mantener".

Luego comparó la situación nacional con la de otros países de la región con un mejor presente económico y dijo: "La Sociedad de Perú, Chile o Bolivia no tienen una sociedad con tantas demandas como la Argentina. Las demandas siempre fueron superiores a las capacidades de las respuestas del Estado. No digo que hay que recortar esos derechos, pero digo que, indudablemente, se debe manejar mejor los recursos. Hay que lograr que la Argentina crezca".

"No creo que el problema de los pobres se pueda resolver con un plan social. Eso va en contra del peronismo. El vínculo de Perón era con los trabajadores, no con los pobres. Porque eso implica un esquema de autodegradación", aseguró Pichetto.

Las elecciones en Provincia de Buenos Aires

Consultado por sus dichos sobre Axel Kicillof, candidato del Frente de Todos a gobernador bonaerense, a quien vinculó con el comunismo, explicó: "No hablo de la afiliación. Hablo de orígenes. Por ejemplo, yo asumo mi pasado tal cuál es. Estuve con todos los presidentes de mi partido: Menem, Duhalde, Kirchner. No dramatizo. Uno es lo que es y, en algún momento, uno es uno mismo".

"Lo que describí de Kicillof es que viene de la izquierda. Sus ideas económicas, cuando fue ministro, expresó ideas de países del este antes de la caída del muro. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, históricamente, nunca fue de izquierda. Lo que dije de Kicillof no tiene nada que ver con el judaísmo", agregó Pichetto.

Sobre el resultado en octubre en el principal distrito del país, dijo: "Tengo mucha confianza que en primera vuelta vamos a tener un gran resultado en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo duro no permite triunfos".

Para cerrar, consultado por su posición sobre le aborto, aseguró: "Es un voto de convicciones. Ahí ni el Presidente pudo contener a sus propios legisladores. Ahí no hay un problema en contra del presidente y se vota en función de la cosmovisión del mundo que cada uno tiene".